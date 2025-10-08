Airbus entregó 507 aviones en los nueve primeros meses

PARÍS, 8 oct (Reuters) - Airbus dijo el miércoles que había entregado 507 aviones en los nueve primeros meses del año, por lo que le quedan 313 aviones por entregar en el cuarto trimestre para alcanzar su objetivo de entregar 820 aviones en todo el año.

El mayor fabricante de aviones del mundo confirmó una información de Reuters según la cual había entregado 73 aviones en septiembre, un récord para ese mes del año, en una señal de mejora del suministro de motores.

Un portavoz de Airbus dijo que el número de los llamados gliders, o aviones completamente ensamblados aparcados en tierra a la espera de sus motores, había caído desde el máximo de 60 anunciado a principios de año, pero no dio una nueva cifra.

El aumento de las entregas en septiembre, frente a las 50 del mismo mes del año pasado, y el descenso del número de "planeadores" sugieren que la llegada de motores se ha acelerado en las últimas semanas, tras verse afectada por la reciente huelga del proveedor CFM, así como por la competencia en la demanda de motores de repuesto por parte de las compañías aéreas.

