Airbus entregó unos 30.000 jets en la primera quincena de diciembre, dicen fuentes

Por Tim Hepher

PARÍS, 15 dic (Reuters) - Airbus entregó unos 30 aviones en la primera quincena de diciembre, un ritmo inferior al promedio del mes, debido a que algunas aerolíneas esperan detalles sobre la solución de un reciente problema de fuselaje, informaron el lunes fuentes del sector y analistas.

Eso deja más de 100 aviones por entregar en la segunda mitad del mes para alcanzar el objetivo revisado para 2025 de unos 790 aviones, después de que Airbus distribuyó 657 entre enero y noviembre.

"Si tienen que entregar otros 104 aviones para alcanzar el objetivo revisado de alrededor de 790, parece un reto muy difícil a estas alturas del mes", dijo el analista Rob Morris, señalando que los datos de Cirium mostraban 29 entregas hasta el viernes.

Airbus, que a menudo ha mostrado un patrón de aumento de la producción en los últimos días del año, declinó hacer comentarios sobre los datos de mediados de mes.

Airbus recortó este mes su objetivo de entregas para todo el año en un 4%, de unos 820 aviones a 790, y su presidente ejecutivo, Guillaume Faury, calificó de "débiles" las entregas de noviembre, después de que se descubrió un problema de calidad en algunos paneles del fuselaje de la familia A320.

Fuentes del sector señalaron que varias compañías aéreas se habían mostrado reacias a aceptar entregas antes de recibir más detalles técnicos sobre las inspecciones que deberán realizarse en hasta 628 aviones en producción o ya en la flota.

Algunas compañías aéreas han pedido compensaciones y mejores condiciones de garantía por la interrupción, que se produce después de una llamada a revisión por un problema de software, dijeron.

Airbus no ha querido hacer comentarios sobre las negociaciones comerciales.

La compañía ha dicho que el defecto del panel no afecta a la seguridad del vuelo, mientras que la retirada de emergencia del software fue para abordar una vulnerabilidad de seguridad a la radiación cósmica expuesta por una pérdida de altitud en pleno vuelo en un avión de JetBlue en octubre.

Airbus sigue por delante de Boeing en cuanto a entregas, que ayudan a determinar los ingresos, pero la semana pasada admitió que era probable que perdiera la carrera de pedidos por primera vez en seis años. (Reporte de Tim Hepher. Editado en Español por Ricardo Figueroa)