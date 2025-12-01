Airbus inspecciona paneles de aviones de pasajeros A320 tras rápida actualización de software

LONDRES (AP) — Airbus está inspeccionando los paneles en sus aviones de pasajeros A320 luego que surgieran problemas de control de calidad, días después de informar que estaba trabajando para solucionar una falla de software que afectó a alrededor de 6.000 de sus populares aviones.

El fabricante de aviones europeo informó el lunes que "se identificó un problema de calidad del proveedor que afecta a un número limitado" de paneles metálicos en los aviones de un solo pasillo A320.

"La fuente del problema ha sido identificada, contenida y todos los paneles recién producidos cumplen con todos los requisitos", detalló Airbus en un breve comunicado.

La compañía agregó que está adoptando un enfoque conservador e inspeccionando todos los aviones que podrían estar potencialmente afectados por el problema, "sabiendo que sólo una parte de ellos necesitará que se tomen medidas adicionales".

Airbus obtiene piezas y componentes de miles de proveedores externos.

El anuncio, que se produjo horas después que indicara que el problema de software había sido resuelto en su mayoría con una actualización, hizo que las acciones de la compañía cayeran.

Airbus había señalado anteriormente el lunes que la mayoría de su flota de 6.000 aviones de pasajeros A320 había recibido una actualización para solucionar un problema de software que podría haber afectado los controles de vuelo.

Los viajeros lidiaron con breves interrupciones al acercarse el fin de semana, ya que las aerolíneas de todo el mundo se apresuraron a implementar las actualizaciones de software en el avión comercial ampliamente utilizado. Airbus advirtió sobre el problema el viernes con millones de pasajeros en tránsito en Estados Unidos por el feriado del Día de Acción de Gracias, el momento de mayor tráfico aéreo en Estados Unidos.

El fabricante de aviones europeo aseveró en su actualización que la “gran mayoría” de los aviones de pasajeros de corto alcance en servicio “ya han recibido las modificaciones necesarias”.

“Estamos trabajando con nuestros clientes de aerolíneas para apoyar la modificación de menos de 100 aviones restantes para asegurar que puedan ser reincorporados al servicio”, dijo Airbus, con sede en Tolosa, Francia.

“Airbus se disculpa por cualquier desafío y retraso causado a los pasajeros y aerolíneas por este evento”, añadió.

Airbus detalló que descubrió que la “intensa radiación solar” podría corromper datos que son críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo.

Se sospecha que el problema contribuyó a una caída repentina en la altitud de un avión de JetBlue de Cancún, México, a Newark, Nueva Jersey, el 30 de octubre, que hirió al menos a 15 pasajeros, algunos de los cuales fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea exigieron a las aerolíneas que abordaran el problema actualizando el software. Más de 500 aviones registrados en Estados Unidos se vieron afectados, incluidas aeronaves operadas por American Airlines y Delta.

All Nippon Airways de Japón, Air India y Lufthansa de Alemania también se vieron afectados. La familia de aviones de un solo pasillo Airbus A320 es el principal competidor del 737 de Boeing.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.