Airbus liderará el nuevo sistema de entrenamiento de combate de España

30 dic (Reuters) - Airbus SE:

* Liderará el nuevo sistema de entrenamiento de combate de España

* El contrato, liderado conjuntamente por Airbus, como coordinador nacional, y Turkish Aerospace como fabricante del avión de entrenamiento Hürjet

* La primera fase contempla la entrega de 30 aviones de entrenamiento Hürjet en configuración inicial, certificación en España y entrega a cliente a lo largo de 2028 y 2029

* La segunda fase estará centrada en trabajos de conversión de los 30 aviones con contenido nacional y su posterior entrega a cliente prevista para la segunda mitad de 2031 hasta 2035

* Para 2028 está prevista la creación por parte de Airbus, y con la participación de otros representantes de la industria española, de un nuevo centro de entrenamiento (GBTS en siglas de inglés) en la base aérea de Talavera la Real

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)