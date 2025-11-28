Airbus limita los despegues en clima frío con motores Pratt & Whitney

28 nov (Reuters) - Airbus está restringiendo las operaciones en condiciones de frío extremo para algunos aviones equipados con motores Pratt & Whitney, informó el viernes un portavoz de la compañía aérea, confirmando así un informe anterior de la publicación del sector aeroTELEGRAPH.

El fabricante francés de aviones dijo que ha modificado los procedimientos existentes para las operaciones de motor en tierra en condiciones de congelación.

Como consecuencia, los despegues con motores Pratt & Whitney se verán restringidos en condiciones meteorológicas adversas, como niebla helada y visibilidad inferior a 150 metros.

Airbus indicó que está en estrecho contacto con las compañías aéreas clientes y que Pratt & Whitney está trabajando en una solución.

Un portavoz de Air Astana, una de las aerolíneas afectadas, dijo: "Airbus ha introducido restricciones a la salida de aviones A320neo, A321neo y A321LR en condiciones de niebla helada con visibilidad inferior a 150 metros".

"Tales condiciones meteorológicas son comunes en el aeropuerto internacional de Almaty durante la temporada de invierno", agregó.

Pratt & Whitney no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

El máximo ejecutivo comercial del fabricante de motores dijo previamente este mes que está en conversaciones con Airbus sobre el suministro durante los próximos tres años, en un momento en que la compañía aérea busca aumentar la producción de su modelo más vendido, el A320neo. (Reporte de Yazhini M V en Bengaluru, Tim Hepher en París y Joanna Plucinska en Londres; editado en español por Carlos Serrano)