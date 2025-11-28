Airbus llama a revisión flota de A320 tras incidente con control de vuelo

PARÍS, 28 de noviembre (Reuters) - Airbus anunció el viernes que está ordenando un cambio inmediato de software en un número significativo de sus aviones más vendidos de la familia A320, en una medida que, según fuentes del sector, afectaría a unas 6.000 naves, es decir, a más de la mitad de la flota mundial.

Airbus dijo en un comunicado que un incidente reciente con un avión de la familia A320 había revelado que la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo.

"Airbus reconoce que estas recomendaciones provocarán interrupciones operativas a pasajeros y clientes", dijo la compañía. (Reporte de Tim Hepher. Editado en español por Javier Leira)