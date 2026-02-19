Airbus planea récord de entregas de aviones comerciales en 2026

El fabricante de aviones Airbus anunció el jueves que tiene previsto entregar este año una cantidad récord de aviones comerciales, después de un año de fuerte demanda en 2025.

"2025 fue un año histórico, caracterizado por una demanda muy fuerte de nuestros productos y servicios", afirmó el jefe ejecutivo de Airbus, Guillaume Faury, al anunciar en un comunicado los resultados anuales de la empresa.

Airbus dijo que entregó 793 aviones comerciales en 2025 y apunta a entregar 870 este año.

La empresa europea reportó un aumento de 23% en su beneficio neto de 2025, que alcanzó el récord de 5.200 millones de euros (6.132 millones de dólares) impulsado por la creciente demanda de aviones comerciales y las actividades defensas.

Las ventas alcanzaron 73.400 millones de euros, 6% más que en 2024. La facturación en el área de defensa aumentó 15% hasta los 14.200 millones de euros.

Estos buenos resultados se obtuvieron "en un entorno operativo complejo y cambiante", sostuvo Faury.

Tanto Airbus como su rival Boeing intentan recuperar los niveles de producción previos a la pandemia, cuando toda su red de suministros fue interrumpida, en momentos que las aerolíneas buscan modernizar sus flotas con aviones más eficientes en el uso de combustible.