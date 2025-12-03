Airbus prepara inspecciones del A320 por un fallo en el fuselaje que afecta a las entregas

Por Tim Hepher y Allison Lampert

PARÍS, 3 dic (Reuters) - Los ingenieros de Airbus han encontrado defectos en un conjunto más amplio de paneles del fuselaje del A320 mientras se preparan para inspeccionar cientos de aviones por un fallo que, según el consejero delegado de la compañía, está perjudicando las entregas.

Un documento a las aerolíneas al que tuvo acceso Reuters mostraba que el número total de aviones que necesitan inspecciones por los problemas de calidad descubiertos recientemente en los paneles metálicos de la parte delantera de algunos aviones era de 628, incluidos 168 que ya están en servicio.

Esta cifra también incluye 245 en cadena de montaje, según el documento, de los cuales, según fuentes del sector, unos 100 están previstos que se entreguen este año. Otros 215 se encuentran en una fase anterior de la producción, denominada Ensamblaje de Componentes Principales.

Además, se han detectado problemas de grosor similares en algunos paneles de la parte trasera y otras partes del avión, aunque ninguno se encuentra en aviones actualmente en servicio, según este documento.

"Confirmamos que la población de aviones potencialmente afectados está tanto en producción como en servicio", dijo un portavoz de Airbus, aunque no quiso comentar cifras concretas.

Las cifras detalladas, de las que ya informó Bloomberg, se refieren a los aviones que deben inspeccionarse, con instrucciones que se darán a las aerolíneas en los próximos días.

Reuters informó por primera vez del problema de calidad industrial esta semana. En aquel momento, fuentes de la industria dijeron que ya se había descubierto en varias decenas de aviones no entregados.

A diferencia de la retirada de emergencia de miles de Airbus A320 por un cambio de software durante el fin de semana, el problema del fuselaje no se está tratando como una cuestión de seguridad inmediata, dijeron las fuentes.

AIRBUS EVALÚA LA SITUACIÓN

Los datos están evolucionando y las decisiones sobre cómo podría afectar a las entregas de Airbus en diciembre se tomarán en los próximos días, dijo el consejero delegado Guillaume Faury a Reuters el martes. Faury confirmó que las entregas se habían visto afectadas por el problema durante un mes de noviembre "débil".

Airbus tiene previsto publicar los datos de noviembre el viernes, pero las declaraciones de Faury dejan en interrogante los objetivos para el año, que algunos analistas han dicho que parecen cada vez más difíciles de alcanzar.

"Estamos evaluando la situación (...) y tratando de entender la naturaleza del impacto que tiene en nuestras operaciones", dijo Faury a Reuters, añadiendo que es posible que se dé más información en los próximos días.

Aunque una fuente de la aerolínea estimó que las inspecciones durarían unas horas, es probable que las reparaciones lleven mucho más tiempo.

The Air Current informó de que cualquier reparación podría llevar de tres a cinco semanas, lo que plantea la perspectiva de desplazar el trabajo de la secuencia habitual en un proceso costoso que requiere más mano de obra.

Las piezas afectadas tienen el grosor incorrecto tras un proceso de estirado y fresado llevado a cabo por la empresa sevillana Sofitec Aero, según el documento.

La empresa, uno de los dos proveedores de las piezas afectadas, no respondió a varias peticiones de comentarios. Fue identificada por primera vez por el Wall Street Journal. (Información de Tim Hepher; edición de Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)