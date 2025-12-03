Airbus recorta su objetivo de entrega de aviones comerciales para 2025 por un fallo en el fuselaje

3 dic (Reuters) - Airbus rebajó el miércoles su objetivo de entrega de aviones comerciales a unos 790 aparatos para 2025 debido a un problema de calidad de los paneles del fuselaje de un proveedor que afecta a su línea A320.

Anteriormente, el mayor fabricante de aviones del mundo esperaba entregar unos 820 aviones comerciales este año.

Los ingenieros de Airbus han encontrado defectos en un conjunto más amplio de paneles del fuselaje del A320 mientras se preparan para inspeccionar cientos de aviones, según se desprende de una presentación a las aerolíneas a la que tuvo acceso Reuters.

Reuters informó por primera vez del problema de calidad industrial el lunes.

