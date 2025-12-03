Airbus reduce objetivo de entregas para 2025 por problema con paneles del fuselaje del A320

PARÍS (AP) — El fabricante aeroespacial Airbus espera entregar menos aviones de lo previsto este año debido a un problema con los paneles del fuselaje utilizados en algunos aviones A320.

La empresa europea afirmó el miércoles que su objetivo es entregar unos 790 aviones comerciales en 2025 a la luz de un reciente problema de calidad del proveedor en los paneles del fuselaje que afecta al flujo de entregas de la familia A320.

El objetivo anterior era de alrededor de 820 aviones, explicó la empresa, señalando que revisó la proyección a la baja porque el problema se produjo a finales de año, que suele ser una época de mucha actividad.

El problema, que afecta a un número limitado de paneles metálicos en el avión de pasillo único A320, estaba solucionado y los nuevos paneles cumplen con todos los requisitos, indicó la empresa.

Airbus obtiene piezas y componentes de miles de proveedores externos.

El problema de calidad de los paneles surgió a principios de esta semana, apenas unos días después de que la empresa dijese que se estaba apresurando para solucionar otro problema de software que afectaba a unos 6.000 ejemplares de su popular modelo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.