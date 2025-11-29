Airbus se disculpa por alerta sobre el A320; aerolíneas se apresuran a reparar sus aviones

*

Una llamada a revisión impacta vuelos en Asia y Europa tras la interrupción de los viajes en EEUU

*

Llamado afecta a 6.000 aviones de la familia A320

*

Reguladores de todo el mundo ordenan corregir programas informáticos

*

El incidente de JetBlue deja al descubierto una vulnerabilidad del software de control de vuelos

Por Tim Kelly, Abhijith Ganapavaram y Tim Hepher

TOKIO/NUEVA DELHI/PARÍS, 29 nov (Reuters) - Aerolíneas de todo el mundo se apresuraban el sábado a reparar una falla de software en los aviones Airbus A320, mientras el llamado a revisión por parte del fabricante europeo paralizaba cientos de vuelos en Asia y Europa y amenazaba los viajes en Estados Unidos durante el fin de semana más activo del año.

Guillaume Faury, CEO de Airbus, pidió disculpas a las compañías aéreas y a los pasajeros tras la sorpresiva alerta para 6.000 aviones, es decir, más de la mitad de la flota mundial de la familia A320, que recientemente superó al Boeing 737 como modelo más entregado del sector.

"Quiero pedir sinceras disculpas a los clientes de nuestras aerolíneas y a los pasajeros que ahora se ven afectados", publicó Faury en LinkedIn.

La alerta del viernes se produjo tras una pérdida de altitud involuntaria en un vuelo de JetBlue del 30 de octubre de Cancún (México) a Newark (Nueva Jersey), en el que resultaron heridos 10 pasajeros, según la agencia francesa de accidentes BEA, que está investigando el incidente.

Las aerolíneas trabajaron durante toda la noche después de que los reguladores mundiales les pidieran que solucionaran el problema antes de reanudar los vuelos.

De este modo se evitó el peor de los escenarios y se limitó el número de retrasos en los vuelos en Asia y Europa. Estados Unidos se enfrentará a una gran demanda tras el feriado de Acción de Gracias.

"No es tan caótico como algunos podrían pensar", dijo Brendan Sobie, analista de aviación con sede en Asia. "Pero crea algunos quebraderos de cabeza a corto plazo para las operaciones".

IMPACTOS DIFERENTES La alerta se produjo en un momento del día en el que muchas compañías aéreas europeas y asiáticas están terminando sus programas, que en su mayoría no requieren que las naves de corto y medio recorrido, como el A320, vuelen de noche, lo que deja tiempo para las reparaciones.

En Estados Unidos, sin embargo, se produjo durante el día anterior al ajetreado fin de semana de Acción de Gracias.

Steven Greenway, CEO de la aerolínea saudí Flyadeal, declaró que la llamada a revisión se había producido a última hora de la tarde, lo que había evitado trastornos más graves. La aerolínea dijo que había reparado los 13 aviones afectados y que reanudaría sus operaciones normales a medianoche.

"Ha sido un gran esfuerzo de equipo, pero la suerte también nos ha acompañado en el momento oportuno", declaró Greenway a Reuters.

Las aerolíneas deben volver a una versión anterior del software de un computador que ayuda a determinar el ángulo de la nariz de los aviones afectados y, en algunos casos, también deben cambiar el propio hardware, principalmente en los aviones más antiguos en servicio.

El sábado, Airbus comunicó a las compañías aéreas que las reparaciones de algunos de los A320 afectados podrían ser menos gravosas de lo que se pensaba en un principio, según fuentes del sector.

Aun así, los ejecutivos del sector señalaron que esta medida abrupta suponía un quebradero de cabeza poco frecuente y potencialmente costoso en un momento en que el mantenimiento está sometido a presión en todo el mundo por la escasez de mano de obra y piezas.

También quedaron sin resolver cuestiones sobre el impacto de la radiación de la erupción solar a la que se atribuye el incidente de JetBlue, que está siendo tratado por los investigadores franceses como un "incidente", la más baja de las tres categorías de posibles emergencias de seguridad.

REPARACIÓN SENCILLA PERO NECESARIA La reparación debe completarse antes de que los aviones puedan volver a volar con pasajeros. El proceso requiere entre dos y tres horas por avión.

En todo el mundo hay unos 11.300 aviones de pasillo único en servicio, 6.440 de ellos del modelo principal A320. Entre ellos se encuentran algunas de las mayores y más concurridas compañías de bajo costo.

Los datos de seguimiento de Cirium y FlightAware muestran que la mayoría de los aeropuertos del mundo registran niveles de retrasos entre buenos y moderados.

Wizz Air dijo que las actualizaciones se habían aplicado durante la noche en todos sus aviones afectados. La aerolínea europea de bajo costo ya se había visto muy afectada por las inmovilizaciones en tierra provocadas por los largos tiempos de espera para la reparación de los motores, más que por problemas de seguridad.

AirAsia, uno de los mayores clientes de A320 del mundo, dijo que pretendía completar las reparaciones en 48 horas.

El regulador indio de la aviación declaró el sábado que el gigante de los vuelos económicos IndiGo había completado el reajuste en 184 de los 200 aviones, mientras que Air India lo había hecho en 69 de los 113 aviones afectados. Se esperaba que ambos completaran el proceso el sábado.

Taiwán, por su parte, declaró que alrededor de dos tercios de los 67 aviones A320 y A321 operados por las compañías aéreas de la isla estaban afectados.

ANA Holdings canceló 95 vuelos el sábado, afectando a 13.500 viajeros. La mayor aerolínea japonesa y filiales como Peach Aviation operan el mayor número de aviones Airbus A320 del país.

Su rival Japan Airlines tiene una flota mayoritariamente Boeing y no vuela con el A320.

Jetstar, la aerolínea de bajo costo de la compañía australiana Qantas, declaró que algunos de sus vuelos se verían afectados.

El Ministerio de Transportes de Corea del Sur dijo que se esperaba que las mejoras de 42 aviones estuvieran terminadas el domingo por la mañana.

American Airlines, el mayor operador mundial de A320, dijo que 209 de sus 480 aviones necesitaban la reparación, por debajo de las estimaciones iniciales, la mayoría de las cuales esperaba completar el sábado.

Las compañías estadounidenses Delta Air Lines, JetBlue y United Airlines también figuran entre los mayores operadores de la familia A320.

Mientras el Día de Acción de Gracias es crítico para las compañías aéreas estadounidenses, Strickland señaló que el impacto financiero para las europeas se vería amortiguado por el hecho de que la llamada a revisión se produjo durante una pausa antes de las vacaciones de fin de año y la temporada de esquí.

(Reportes de Tim Hepher en París, Tim Kelly y Maki Shiraki en Tokio, Abhijith Ganapavaram en Nueva Delhi, Sam McKeith en Sydney, Ben Blanchard en Taipei, Jack Kim en Seúl, Ziyi Tang en Pekín, John Geddie en Hong Kong, Menna Alaaeldin en El Cairo y Michele Kambas en Chipre.)