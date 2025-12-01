Airbus sufre un nuevo problema de calidad en el A320 tras alerta sobre el software

Por Tim Hepher

PARÍS, 1 dic (Reuters) - Airbus confirmó el lunes que se enfrentaba a un problema de calidad industrial con los paneles metálicos de algunos aviones de la familia A320, en un nuevo desafío tras una llamada a revisión para solucionar un fallo informático.

Reuters informó antes en exclusiva que Airbus había detectado problemas de calidad que afectaban a los paneles del fuselaje de varias docenas de aviones de la familia A320, lo que había retrasado algunas entregas.

No había indicios de que ninguno de ellos hubiera afectado a aviones en servicio, pero las acciones del mayor fabricante de aviones del mundo se hundieron hasta un 11%, ya que el fallo eclipsó la inmovilización de miles de aviones A320 para una actualización de software. Las acciones cerraron con una caída del 5,9%.

"Airbus confirma que ha identificado un problema de calidad que afecta a un número limitado de paneles metálicos del A320", dijo, añadiendo que "la fuente del problema ha sido identificada y contenida, y todos los nuevos paneles fabricados cumplen todos los requisitos".

Un portavoz señaló que el problema procedía de un proveedor, cuyo nombre no quiso revelar.

Airbus tiene proveedores internos y externos para sus aeroestructuras. La parte delantera del fuselaje del A320 se fabrica en Francia y la trasera en Alemania. Los paneles superiores suelen fabricarse internamente, mientras que en el resto intervienen varios proveedores. El problema es el último que sufre el modelo más vendido, después de que el fin de semana más de la mitad de la flota de la familia A320 tuviera que ser reparada por una vulnerabilidad del software a las erupciones solares.

Las operaciones volvieron a la normalidad el lunes después de que se aplicara un cambio de versión de software más rápido de lo esperado, y menos de 100 aviones seguían necesitando una reparación de hardware posiblemente más profunda.

El A320, que recientemente ha desbancado al Boeing 737 como el avión de pasajeros más entregado, también se enfrenta a cuellos de botella en las reparaciones que han dejado en tierra a cientos de aviones por razones logísticas.

Los problemas de calidad han surgido mientras Airbus intensifica sus esfuerzos para cumplir sus exigentes objetivos de entregas para este año, y se han producido después de que las entregas de noviembre fueran inferiores a lo previsto.

Una persona con conocimiento directo del asunto dijo que algunas entregas ya se estaban viendo afectadas, pero no había confirmación inmediata de cuántas ni por cuánto tiempo. Una fuente dijo a Reuters que el número total de aviones afectados era de unos 50.

El grado en que el fallo afecte a las entregas y si el impacto se producirá en el año en curso o en 2026 dependerá de en qué parte del avión se localice el problema y de su gravedad. Airbus dijo que "sólo una parte" necesitaría medidas adicionales.

Fuentes del sector dijeron a Reuters que Airbus entregó 72 aviones en noviembre, menos de lo que esperaban muchos analistas, con lo que el total en lo que va de año asciende a 657.

Airbus, que declinó hacer comentarios, tiene como objetivo "alrededor de 820" entregas para el año, lo que significa que tendría que alcanzar lo que el analista Rob Stallard llamó un rendimiento "astronómico" de más de 160 aviones en diciembre.

"Para Airbus ya era muy difícil alcanzar la cifra de entregas de 2025, por lo que estos problemas con el fuselaje no podrían haber llegado en peor momento", señaló en una nota el experto aeroespacial de Vertical Research Partners. La demanda de estos aviones es fuerte, añadió. (Reporte de Tim Hepher; reporte adicional de Danilo Masoni en Milán; Editado en español por Natalia Ramos)