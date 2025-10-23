Airbus, Thales y Leonardo lanzan un proyecto de fusión en los satélites europeos

Los gigantes europeos Airbus, Thales y Leonardo firmaron este jueves un protocolo de acuerdo con vistas a fusionar sus actividades en satélites, un megaproyecto destinado a contrarrestar la dominación de Starlink, la constelación de Elon Musk.

La empresa resultante, que podría estar operativa en 2027 si la Comisión Europea da su visto bueno, se convertirá en "un actor espacial europeo de primer nivel", subraya Thales en un comunicado.

"La creación de un campeón europeo de satélites permitiría reforzar nuestra soberanía europea en un contexto de intensa competencia mundial", reaccionó el Ministerio de Finanzas de Francia.

La nueva entidad tendría su sede en Toulouse, en el suroeste de Francia.

El grupo, con una facturación de 6500 millones de euros (US$7540 millones) a finales de 2024 y una cartera de pedidos que representa más de tres años de ventas, empleará a unas 25.000 personas en toda Europa, precisó Leonardo en un comunicado.

Las empresas matrices, Airbus, Leonardo y Thales compartirán la propiedad de la nueva sociedad con un 35%, 32,5% y 32,5% de las acciones, respectivamente.

Funcionará bajo control conjunto, con "una gobernanza equilibrada", según Leonardo.

El proyecto, llamado Bromo, "constituye un avance importante para reforzar el ecosistema espacial europeo, aumentar su capacidad de innovación, su autonomía estratégica y su competitividad", según Thales.

Esta fusión permitirá reforzar la soberanía de Europa en el sector espacial "que respalda las infraestructuras y servicios esenciales relacionados con las telecomunicaciones, la navegación global, la observación de la Tierra, la investigación científica, la exploración y la seguridad nacional", abundó Airbus.

Este último contribuirá con sus actividades Space Systems y Space Digital, provenientes de su división Airbus Defence and Space.

Thales aportará principalmente sus participaciones en su rama espacial Thales Alenia Space, así como Telespazio y Thales SESO.

Finalmente, Leonardo contribuirá con su división espacial, incluyendo sus participaciones en Telespazio y Thales Alenia Space.

La nueva entidad también aspira a convertirse en el socio de confianza para el desarrollo y la implementación de los programas espaciales soberanos de los países europeos.

myr-neo/tjc/pb