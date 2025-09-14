Airbus, Thales y Leonardo podrían firmar su primer acuerdo de colaboración en satélites: ejecutivo de Airbus

MILÁN, 14 sep (Reuters) - Los grupos aeroespaciales europeos Leonardo, Thales y Airbus podrían firmar un acuerdo inicial para combinar sus negocios de satélites este mismo año, dijo el jefe de la división de defensa y espacio de Airbus en una entrevista el domingo, confirmando un informe anterior de Reuters.

En el marco del "Proyecto Bromo", Leonardo, Thales y Airbus planean crear una empresa de fabricación de satélites para competir con rivales de China y Estados Unidos, entre ellos Starlink, de Elon Musk.

"Estamos en el buen camino, pero todavía hay que aclarar varias cuestiones antes de dar un paso tan importante", dijo el presidente ejecutivo de Airbus Defence and Space, Michael Schoellhorn, al diario italiano Il Corriere della Sera.

Schoellhorn añadió que las operaciones de este tipo requieren un proceso en dos fases, que comprende un acuerdo marco y luego una fase que lleva al cierre real del trato. "En este caso, creo que la firma (de un primer acuerdo) podría tener lugar ya en 2025", dijo.

