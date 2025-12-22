AIReF prevé que la deuda pública baje al 95,2% del PIB en 2030, pero avisa de un repunte posterior sin ajustes

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha proyectado que la deuda pública española continuará una senda descendente en los próximos años, situándose en torno al 95,2% del PIB en 2030, apoyada en el crecimiento nominal y la mejora del saldo primario.

No obstante, el organismo independiente que dirige Cristina Herrero ha advertido de que los escenarios adversos muestran que un menor crecimiento económico o tipos de interés más elevados ralentizarían el ajuste, sin revertir la tendencia descendente.

Además, la AIReF ha alertado de que, a partir de 2030, la dinámica inercial muestra una tendencia creciente, lo que sugiere que mantener o reducir la deuda en el largo plazo requerirá esfuerzos fiscales adicionales, fundamentalmente a través de saldos primarios más elevados, un reto relevante desde una perspectiva histórica.

Las previsiones de los organismos internacionales resultan ligeramente más favorables. El Fondo Monetario Internacional sitúa la deuda en torno al 92,6% del PIB en 2030, mientras que la Comisión Europea y la OCDE proyectan ratios algo inferiores a las estimadas por la AIReF para los próximos años.

PROCESO DE CORRECCIÓN DE DEUDA

La AIReF ha publicado este lunes la nueva edición de su Observatorio de Deuda, en la que examina la evolución reciente de la deuda pública española, que se situó en el 103,2% del PIB en el tercer trimestre de 2025, lo que supone una reducción interanual de un punto porcentual.

Desde el máximo alcanzado en 2021 (124,2% del PIB), la deuda acumula una corrección de 21 puntos porcentuales. En términos nominales, la deuda pública alcanzó los 1,693 billones de euros, con un crecimiento interanual del 4%. Según la estimación mensual del PIB del Banco de España, la ratio habría descendido hasta el 101,7% del PIB en octubre.

La AIReF ha señalado que, desde la pandemia, la mayoría de los países más endeudados de la Unión Europea han iniciado procesos de corrección de la deuda. Destacan Grecia y Portugal, con reducciones significativas apoyadas en descensos acusados del déficit e incluso superávits.

España e Italia también han registrado caídas relevantes, aunque de menor magnitud, mientras que Francia presenta una evolución menos favorable, con una ratio prácticamente estancada y un ligero repunte reciente, situándose como el tercer país más endeudado de la UE, tras Grecia e Italia.

MERCADOS FINANCIEROS, COSTE DE LA DEUDA Y FINANCIACIÓN

La AIReF ha repasado la situación de los mercados financieros, que han mostrado una elevada volatilidad, impulsada por factores políticos, geopolíticos y fiscales, con una posterior moderación de la incertidumbre. En los mercados de deuda soberana, la percepción de riesgo presenta diferencias entre países: la prima de riesgo se ha reducido en España e Italia, mientras que en Francia se mantiene con sesgo al alza.

El coste medio de las nuevas emisiones del Tesoro se situó en noviembre de 2025 en el 2,7%, acumulando una caída de 74 puntos básicos desde el máximo de 2023. El coste medio de la deuda en circulación se mantiene contenido (2,31%).

De cara a 2026, el Tesoro Público mantiene una estrategia similar a la del ejercicio anterior, con emisiones netas de 55.000 millones de euros y una emisión bruta de 285.677 millones, condicionada por un mayor volumen de vencimientos. El perfil de la deuda del Estado presenta un riesgo de refinanciación bajo, en torno al 13%, con vencimientos bien distribuidos en el tiempo.