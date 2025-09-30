Airtificial cae un 5% en Bolsa después de perder tres veces más en el primer semestre

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las acciones de Airtificial caían más de un 5% en la apertura bursátil de este martes, después de que la compañía española publicara sus cuentas semestrales, cuando perdió tres veces más que entre enero y junio de 2024. En concreto, registró unas pérdidas netas atribuidas de 8,6 millones de euros en el primer semestre de 2025, lo que supone más que triplicar (+226,4%) los 'números rojos' de 2,6 millones de euros que se anotó un año antes.

En este contexto, Airtificial lideraba las caídas del Mercado Continuo, índice en el que cotiza, con un descenso del 5,06% hacia las 10.35 horas, hasta intercambiarse a un precio unitario de 0,1050 euros.

La compañía facturó 46,1 millones de euros en los primeros seis meses de este año, en línea con el mismo tramo de 2024, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras el cierre de la Bolsa española.

"La situación de la compañía nos presenta una base financiera más sólida para seguir avanzando en nuestra estrategia de diversificación y en la consolidación de Airtificial como socio tecnológico de referencia en automoción, infraestructuras y defensa", ha afirmado el consejero delegado de Airtificial, Guillermo Fernández de Peñaranda.