AIT Worldwide Logistics compra GSDMIA, Inc., una empresa transitaria con sede en Miami

AIT Worldwide Logistics, líder mundial en soluciones para la cadena de suministro, acaba de cerrar un acuerdo por la compra de los activos de GSDMIA, Inc. ("GSDMIA"), una empresa transitaria internacional, con sede en Miami.

Según Ray Fennelly, Director de desarrollo de AIT, quien estuvo al frente del proceso de adquisición, GSDMIA aporta una profunda experiencia internacional en transporte aéreo y marítimo. El equipo envía una amplia gama de mercadería entre Estados Unidos, Asia, Europa y Latinoamérica, en particular, envases y productos acabados para la industria cosmética, equipos comerciales de climatización y servidores de datos de criptomonedas.

"GSDMIA es un grupo sumamente dinámico que comparte el objetivo de AIT, es decir, ofrecer una experiencia de clase mundial al cliente", agregó Fennelly. "Estoy encantado de darle la bienvenida al equipo a nuestra red y entusiasmado por colaborar para hacer crecer el alcance y la reputación de servicio de AIT en todo el mundo".

Tras operar anteriormente como contratista independiente con otro gran transitario, los cofundadores de GSDMIA, Wenzel Lewinsky y Joao Rios, le aportan a AIT casi 60 años de experiencia combinada en la cadena de suministro global. Lewinsky y Rios han fusionado su negocio con la oficina existente de AIT en Miami, y han asumido nuevas funciones como director de ventas y director de estación, respectivamente.

"AIT nos complementa perfectamente, no sólo en nuestra operación, sino, lo que es más importante, en beneficio de nuestros clientes", aseguró Lewinsky. "Estamos ansiosos por aprovechar la amplia red global de AIT y ofrecer soluciones aún más eficientes y de alta calidad".

"La escala de poder adquisitivo de AIT, las relaciones con los transportistas y la tecnología de envío de avanzada nos permitirán llevar los servicios personalizados y de valor agregado por los que somos conocidos a un nivel aún más alto", recalcó Rios.

No se han dado a conocer las condiciones de la adquisición.

Acerca de AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics es una empresa transitaria mundial que ayuda a las empresas a crecer, ampliando su acceso a los mercados de todo el mundo donde pueden vender y/o adquirir sus materias primas, componentes y productos acabados. Durante más de 45 años, el líder en soluciones para la cadena de suministro, con sede en Chicago, ha aplicado una metodología consultiva para construir una red internacional y asociaciones de confianza en casi todas las industrias, entre ellas, la aeroespacial, energía, alta tecnología, entrega a domicilio, ciencias de la vida, marina y muchas más. Con el aval de una tecnología escalable y fácil de usar, el modelo de negocio de AIT es flexible y personaliza las entregas de principio a fin, ya sea por mar, aire, carretera o ferrocarril, a tiempo y dentro del presupuesto. Con un equipo de expertos en más de 150 sucursales en Asia, Europa, Oriente Medio y Norteamérica, las opciones de servicio completo de AIT también abarcan el despacho de aduanas, la gestión de almacenes y los servicios de guante blanco. Más información en www.aitworldwide.com.

Nuestra misión

En AIT, buscamos enérgicamente oportunidades para ganarnos la confianza de nuestros clientes, gracias a nuestras soluciones logísticas excepcionales en todo el mundo, al tiempo que valoramos con pasión a nuestros compañeros de trabajo, socios y comunidades.

