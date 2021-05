Aitana Bonmatí: "La confianza es máxima y podemos ganar"

La jugadora del Barça Femení Aitana Bonmatí ha asegurado que la confianza del equipo es "máxima" de cara a poder ganar este domingo la UEFA Women's Champions League, en la final que disputarán contra el Chelsea en Gotemburgo (Suecia).

"El camino no empieza ahora, llevamos mucho tiempo trabajando desde la última final en Budapest, hemos crecido mucho como equipo. Las eliminatorias han sido muy difíciles, contra equipos de mucho nivel, y nos da mucha confianza para llegar a esta final y decir que podemos ganar", aseguró a los medios en el 'Media Day' del club.

Para alzarse con el título y olvidar la derrota en la final de 2019 contra el Lyon, en Budapest, cree que deben salir a jugar con esa confianza y fieles a su estilo. "Hay que jugar a lo que sabemos, ser muy efectivas en ataque porque no habrá muchas ocasiones y controlar bien sus transiciones ofensivas, porque es uno de sus fuertes", avisó.

"Ya hemos jugado una final, puede que estemos más mentalizadas y ya hemos pasado por ese momento. Pero el nivel de los dos equipos es muy igualado, no cambiará el partido pro este hecho. Somos dos equipos muy igualados, hace dos años el Lyon era muy superior al resto y a nosotras. Esta final está muy igualada", reconoció.

La centrocampista canterana no tiene, pese al poderío del Chelsea, "miedo" alguno. "Miedo no, pero hay que vigilar sus transiciones ofensivas. No juegan vistoso, ni a toques, pero tienen claro a qué juegan, con un fútbol más directo, y lo hacen muy bien. Tenemos que vigilar a Harder, Kirby, a sus centrocampistas", apuntó.

"En ningún caso nos sentimos favoritas. No se puede comparar la Liga con la 'Champions'. En la Liga lo ganamos todo 'bastante fácil' y no nos exigen tanto. Esto nos juega en contra en la 'Champions'. En cambio, el Chelsea tiene una Liga más competitiva. Pero ya hemos jugado contra City y PSG y les hemos ganado", manifestó la catalana.

Además, mirando más al futuro, cree que es "clave" tener una base de jugadoras formadas en la Masia. "Es clave porque conocemos bien el nivel y lo complementamos con jugadoras de fuera. Es una gran apuesta del club, la filosofía del Barça, y es una mezcla ideal", resumió.

Europa Press