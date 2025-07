Aitana Bonmatí: “Me encuentro muy bien, mi cara lo dice todo”

“Me encuentro muy bien, mi cara lo dice todo”, señaló la vigente doble Balón de Oro (2023 y 2024) Aitana Bonmatí este jueves en Berna, expectante por tener un mayor protagonismo en los cuartos de la Eurocopa, el viernes con España ante Suiza.

La centrocampista vio lastrado su rendimiento por una meningitis vírica que la mantuvo en cama unos días antes del arranque del torneo, en el que España ha ganado los tres partidos.

Disputó diez minutos ante Portugal (5-0), la segunda parte ante Bélgica (6-2) y ya el partido completo contra Italia (3-1).

- 'Recuperación y gestión' -

“Nunca pensé que podría perderme la Eurocopa, que me perdería unos partidos sí... Fue de un día para otro, estaba genial y de golpe, pam, algo nuevo, una experiencia nueva, en ese momento negativa, frustrante y se sufre. Pero por suerte hoy puedo decir que puedo jugar unos cuartos de final. Tengo que estar agradecida”.

- Impaciencia por jugar -

“En el banquillo he estado esperando al minuto que habíamos decidido para entrar... No estoy acostumbrada a vivir estas situaciones, he aprendido estas semanas. Además el equipo ha ido superbien, ahora espero poder sumar más desde dentro, evidentemente soy una jugadora que aspira a eso”.

“Creo que puedo aportar en muchas facetas del juego, estaré feliz si puedo ayudar, que se vea a la Aitana que estamos acostumbrados a ver. He pasado semanas duras y quiero acabar disfrutando porque hasta ahora no he podido hacerlo mucho. Espero poder aportar todo mi potencial”.

- Etiqueta de favoritas -

“Somos un equipo humilde, no nos acordamos del pasado, no nos sirve para ir hacia adelante, ahora los partidos son a vida o muerte, queremos poner todo para seguir en la competición. Los partidos que hemos jugado nos sirven para tener confianza, pero no para estar confiadas, es el anfitrión y tendremos todo el estadio en contra”.

- ¿Cómo se motiva España? -

“No hacemos nada especial realmente, el partido te motiva solo... Saber que como mucho te quedan tres y el foco está 100 por ciento en mañana. Siempre jugamos con responsabilidad y presión positiva, nos hemos ganado tenerla con lo que hemos hecho en el pasado. Queremos seguir haciendo historia, esa es mi frase”.

