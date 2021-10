Aitana Bonmatí: "No sé si somos favoritas para la EURO, pero sí que se nos va a pedir más"

La futbolista de la selección española de fútbol Aitana Bonmatí tiene claro el buen momento que viven a menos de un año de la Eurocopa de Inglaterra, una cita donde no sabe si serán "favoritas", pero en la que seguramente se les "va a pedir más"" que en el Mundial de Francia, mientras que ve en la mejora "física" y de la "agresividad ofensiva y defensiva" las claves para el salto competitivo que han dado.

"No sé si somos favoritas o no para la EURO, pero sí que se nos va a pedir más, más que nada por lo que venimos haciendo en el último año y medio o dos años. Tenemos que intentar estar a la altura y llegar lo más lejos posible porque la ambición es máxima", admitió Bonmatí en una entrevista a Europa Press durante la concentración de la selección española en Las Rozas (Madrid).

Y esta mayor exigencia no se traduce en más presión para la jugadora del FC Barcelona. "Yo en ningún momento la he sentido. Se nos exige, pero nos dedicamos a lo que nos gusta y como diría Johan Cruyff hay que salir y disfrutar, no hay que hacer nada más. Presión los que tienen trabajos más duros, nosotras hacemos lo que nos gusta, sólo tenemos que hacer lo que sabemos, ganar y dar alegrías a la gente", aseveró.

Sin embargo, sabe que el equipo nacional, que acumula 14 partidos seguidos ganados y sin encajar, ha hecho "un gran progreso el último año y medio" en el que se han enfrentado a "grandes selecciones", a las que han "ganado y competido muy bien". "Ahora estamos esperando con ganas el sorteo de este jueves y luego a ver cómo nos preparamos para esta gran cita", apuntó la catalana.

"Creo que a nivel físico hemos mejorado mucho y también a nivel ofensivo, con lo que me refiero a llegar a portería rival y a hacer tiros porque el dominio del juego lo teníamos y nos faltaba quizá ese punto agresivo en ataque que es primordial para ganar los partidos porque al final lo que valen son los goles. Ahora llevamos peligro, metemos goles y estamos bastante sólidas en defensa, así que creo que la mejora ha sido en lo físico y en la agresividad ofensiva y defensiva", opinó sobre los puntos en los que había mejorado la selección desde el Mundial de 2019.

"una interior es más completa si tiene gol"

Y en la notable mejora ofensiva, Bonmatí es muy partícipe con goles, una faceta que no se le daba "mal" cuando estaba en las categorías inferiores del Barça y que achaca a su afán por mejorar. "Yo misma veo que una interior es más completa si tiene gol y por eso me meto en la cabeza llegar al área y estar atenta a los centros", comentó.

La futbolista de 23 años también forma parte del teórico centro del campo titular tanto en su club como en la selección junto a Patri Guijarro y Alexia Putellas, con las que comparte ver "el fútbol de la misma forma" y donde "cada una aporta lo suyo" y eso es lo que las hace "grandes".

"Si fuéramos distintas no nos entenderíamos tan bien. Patri, por su posición, se encarga más a nivel defensivo y ofensivo de ser como el faro del equipo, el eje por el que pasan los balones y la que está atenta a las transiciones, mientras que Alexia y yo somos más ofensivas", añadió.

La centrocampista catalana es una de las jóvenes que ascendió a la Absoluta y que ha elevado el nivel competitivo. Para ella, en la base s está trabajando muy bien ya que llevan "muchos años" conquistando títulos europeos, además del histórico Mundial Sub-17. "A nivel de base, España siempre ha sido muy fuerte, el rival a batir", subrayó.

"En la Absoluta faltaba ese punto de profesionalidad, hablo de los clubes, que igual antes no eran tan profesionales y ahora tenemos un campeón de Europa. Ha habido un progreso a nivel de apuesta para que se vean los resultados en la selección y ahora nos medimos a rivales que antes era imposible ganarles y ahora lo hacemos. Además, las jugadoras que subimos de la base nos conocemos de jugar muchos años juntas y también se nota", consideró.

"no tengo que esperar a que nadie me reconozca lo que hago"

La de Vilanova i la Geltrú, que vive "igual exigencia" cuando está con la selección que con el Barça, elude hablar del favoritismo o no de Alexia Putellas para el 'Balón de Oro', seguramente por respeto a sus otras compañeras nominadas y que han hecho "un gran año", y aunque le gusta "estar en esas listas", le quita importancia a no haber sido una de las 20 candidatas.

"Cuando miras la lista y ves ciertos nombres, no sabes muy bien el criterio para escoger, pero yo me dedico a lo mío, a cumplir mis objetivos personales que son los que me hacen estar más satisfecha. No tengo que esperar a que nadie me reconozca lo que hago, soy yo la que tengo que estar satisfecha y orgullosa conmigo misma", afirmó.

Bonmatí fue la 'MVP' en la final de la Liga de Campeones ante el Chelsea, un partido con el que se pudo haber quitado aquella amargura de no poder jugar la final del Mundial Sub-20 al ser expulsada en las semifinales, aunque la jugadora aclara que "son cosas distintas y que no ve aquella ausencia ante Japón como "algo malo" sino como una cosa que la va a "hacer aprender" para el futuro. "En la vida deportiva de una persona pasan muchos momentos malos y buenos, y todos te ayudan a sumar y aprender", expresó.

Finalmente, la internacional reconoce que cuando empezó a jugar al fútbol con siete año era "imposible" tener un referente femenino y que por ello se decantó por Xavi Hernández como "el principal" junto a Andrés Iniesta. "Los dos jugaban en posiciones parecidas a las mías y me fijaba mucho en ellos", rememoró.

"Ahora vemos como llenamos estadios y como después de cada entreno y cada partido nos espera la gente, eso antes no pasaba y a mí personalmente me enorgullece porque es algo que ha cambiado mucho, ha cambiado la sociedad y es positivo. Ya no hay sólo referentes masculinos y yo tengo que intentar ser buen referente dentro del campo, y sobre todo fuera por los valores que enseñas a los niños y niñas. Tengo un papel de responsabilidad importante hacia todas las personas que nos siguen", sentenció.