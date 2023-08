"Desde mi compañera Jenni a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras"

La mejor jugador de la UEFA la temporada 2022/23, la española Aitana Bonmatí, lamentó el momento que vive el fútbol español pese al reciente título Mundial en Australia y apuntó que como sociedad no se puede "permitir" el "abuso de poder ni faltas de respeto" en una relación laboral, por lo que mandó su apoyo a todas las mujeres y en especial a su compañera en la selección "Jenni Hermoso".

Bonmatí fue protagonista de la entrega de premios este jueves en el Foro Grimaldi de Mónaco, después del sorteo de la Liga de Campeones masculina. El jugadora del FC Barcelona, campeona de Champions y Liga, no quiso dejar pasar el momento que vive el fútbol español después de la actuación del ahora suspendido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, durante la celebración del Mundial en Sídney.

"No están siendo unos momentos muy buenos en el fútbol español, venimos de ganar el Mundial pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar", dijo la centrocampista después de recibir el trofeo de 'mejor jugadora'.

"Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral ni faltas de respeto. Desde mi compañera Jenni [Hermoso], a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Y ojalá que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore", añadió, en medio de las denuncias a Rubiales, quien fue suspendido por la FIFA el pasado sábado.

Aitana se acordó así de su compañera Jenni, quien fue besada en la boca por su presidente sin consentimiento en la celebración por el título, y de un camino aún por recorrer en el fútbol femenino, tal y como hizo la seleccionadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, poco antes. "Quiero agradecer mucho las palabras de Sarina, es un gran detalle por su parte", dijo la española.

La neerlandesa, premiada como mejor entrenadora de Europa, se acordó también de la selección española en su discurso. "Lo que ocurrió con la selección española después de la final me ha hecho mucho daño. Queda mucho por andar en el fútbol femenino. Dedico este trofeo al equipo español femenino que jugó un gran torneo. Este equipo merece ser escuchado y merece poder celebrar", afirmó.