Aitana Bonmatí: "De haber ganado en Montjuïc también saldríamos a ganar"

La jugadora del Barça Femení Aitana Bonmatí aseguró en la previa del partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones Femenina, en Stamford Bridge contra un Chelsea que ganó por 0-1 en la ida en Barcelona, que saldrán a ganar de igual modo que lo harían en caso de llegar con ventaja.

"Si hubiéramos ganado en Montjuïc aquí también saldríamos a ganar. Supimos remontar un 0-2 en la última final, ¿por qué no un 0-1?", se preguntó la Balón de Oro en rueda de prensa desde Londres.

La '14' aseguró que este partido es de aquellos que "motivan". "Estos partidos hacen sacar tu mejor versión. Confío en el equipo, si pudimos remontar la final de la 'Champions' en 45 minutos, ¿por qué no lo podemos hacer con 90 minutos?", aseveró.

En este sentido, dejó claro que saldrían a ganar en cualquier escenario. "Creo que no tenemos que hacer cosas muy distintas, siempre salimos a ganar, no sabemos especular. Mañana será igual a lo que llevamos haciendo ya los últimos años", valoró.

Además, cree que del 0-1 aprendieron cosas. "Siempre digo que de las derrotas se aprende. Es cierto que no estamos muy acostumbradas a perder, pero ahora puedes reflexionar y puede ver lo que no has hecho bien", manifestó.

"No hay tiempo de lamentaciones, hemos analizado bien como se jugó el anterior partido. Tenemos plena confianza en la preparación que hemos hecho durante la semana y como saldremos mañana", aseveró la de Sant Pere de Ribes (Barcelona).

"Me gustaría centrarnos en nosotras. Estamos ya avisadas, porque hemos vivido situaciones similares", comentó sobre las posibles pérdidas de tiempo por parte del Chelsea, algo que ya hicieron en Barcelona en cuanto se adelantaron en el marcador.