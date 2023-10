La centrocampista española Aitana Bonmatí se mostró "muy orgullosa" de recibir el Balón de Oro 2023, premio que es "un sueño" que le llega tras haber firmado "un año excepcional a nivel deportivo" y dejó claro que España es un país que tiene "un talento único" y que "trabaja cada día para ser mejores"

"Estoy muy orgullosa de recibir el Balón de Oro. Ha sido un año excepcional a nivel deportivo y aunque este es un premio individual, el fútbol es un deporte colectivo, así que me gustaría extender el agradecimiento a mis compañeras, trabajadores del Barça y de la selección, porque está claro que sin todos los éxitos conseguidos este año yo no estaría hoy aquí", señaló Aitana Bonmatí en su discurso.

La catalana quiso dar las gracias "a los tres clubes" en los que ha jugado, el CD Ribes, CF Cubellas y, "sobre todo", al FC Barcelona, "por apostar" por la sección "cuando nadie creía" y por darle "la oportunidad de ser futbolista profesional". "Quién me habría dicho que cuando era una niña que jugaría en un Camp Nou lleno, somos un club referencia mundial", recalcó.

La de Sant Pere de Ribes no se olvidó de su familia y amigos, principalmente de sus padres Rosa y Vicent, presentes en la gala,, ni de "todas las nominadas, sobre todo a las representantes españolas". "Como modelos, tenemos una responsabilidad dentro y fuera del campo y debemos ser más que deportistas para luchar por un mundo más pacífico e igualitario", advirtió.

Bonmatí, "un poco nerviosa" y "sin dormir unos cuantos días", confesó que este premio era "un sueño" y para "valorar mucho". "Tengo la suerte de jugar en un gran club y en la selección, en ambos equipos tengo a mi lado a las mejores que me hacen mejor cada día, y también a los mejores 'staff'. En el Barça llevamos tres años llegando a la final de la Champions, eso es muy complicado y habla de la mentalidad que tenemos. Confío en que va a seguir muchos años más y que vamos a lograr más títulos", subrayó.

"España tiene un talento único. Es cierto que en los últimos años hemos destacado más a nivel de clubes, sobre todo con el Barça, y este año con la selección, y dice mucho que llevemos tres años con el Balón de Oro en casa. Somos un país que vive el fútbol muchísimo y que trabaja cada día para ser mejores", prosiguió.

Finalmente, aseguró no tener "palabras" por los elogios recibidos por Pep Guardiola. "Siempre digo que me siento muy orgullosa de haber nacido el mismo día que él, que es un ídolo para mí. No le vi jugar, pero sí vivir esa época tan gloriosa que nos dio en el Barça con Xavi, Iniesta, Busquets y Messi, que fueron de los días más felices de mi vida. Que te elogie y te compare con Iniesta, mi jugador favorito junto a Xavi, es único", sentenció.