Aitana Bonmatí: "Para los Juegos estaré bien y me gustaría ir y ganar medalla, si es el oro mejor"

Sobre su futuro en el Barça: "De momento estoy aquí y tengo un año más de contrato"

BARCELONA, 6 Jun. 2024 (Europa Press) -

La jugadora del Barça Femení e internacional española Aitana Bonmatí aseguró que pese a su lesión en el aductor del muslo derecho estará bien para los Juegos Olímpicos de París de este verano, cita en la que le gustaría estar y, una vez allí, luchar por una medalla olímpica que estaría "guai" ganar, mientras que sobre su futuro en el club blaugrana no quiso hablar más allá de recordar que le queda un año más de contrato y que, "de momento", está en Barcelona.

"Estoy lesionada, es una realidad, pero no es grave. Pero estar en los Juegos Olímpicos no depende de mí. Es obvio que voy a estar bien para esas fechas pero lo otro no depende de mí. Y sí, me gustaría estar, obviamente", aseguró a los medios en la Ciutat Esportiva Joan Gamper tras un acto con Bimbo.

"Los Juegos son un campeonato más, para mí todos son igual de importantes. Pero si miras la opinión pública, el Mundial o la Euro son puramente fútbol y quizá son más importantes. En los Juegos al fútbol no se le da tanta importancia, en chicos van los Sub-23. Pero para nosotras es algo único, me hace ilusión poder estar allí y, ya que estamos, vamos a ir a por medalla, si es el oro mejor. Tener una medalla olímpica estaría guai, la verdad", reconoció.

Así que se centra en superar su lesión en el aductor, que se produjo precisamente en la última concentración con España, la del doble duelo ante Dinamarca por estar en la siguiente Eurocopa. Una lesión que pone fin a su temporada blaugrana. "Este año creo que ya me habéis visto suficiente. Tengo una lesión, no grave, pero creo que ya me habéis visto suficiente este año", certificó.

Pero no habló tan claro sobre su futuro en el Barça Femení, ante el fuerte interés del Chelsea en hacerse con sus servicios, con la mejor jugadora del mundo ahora mismo. "De momento estoy aquí, tengo un año más de contrato y seguiré comiendo pan Bimbo aquí (comentó entre risas). Tengo un año más de contrato y obviamente salen cosas pero me gustaría centrarme en el tema de hoy y no hablar de temas que os gustan mucho pero hoy no toca", manifestó.

En cuanto a la campaña que se cierra y haber ganado la 'Champions', la tercera para el club, dentro de un 'póker' de títulos, aseguró que es "increíble lo conseguido". "Lo que hicimos en Bilbao fue algo muy grande y muy bonito. Por ganar una 'Champions' ante el Lyon, al que nunca antes habíamos ganado. Y por la gente en Bilbao, el barcelonismo ilusionado. Me ilusiona me enorgullece mucho formar parte de esta generación. Me gusta ver que la gente sea feliz, me llena mucho hacer feliz a la gente y llevar la ilusión a muchas casas", se sinceró.

También valoró la salida del equipo de Mariona Caldentey, una de sus mejores socias en el verde. "Todas las decisiones son respetables, cada una elige su camino. El equipo la echará de menos, llevaba 10 años en la casa y entiende el fútbol como pocas. Genera superioridades, nos ayuda a las centrocampistas a liberarnos. La echaremos de menos, yo seguramente si todo va bien me la encontraré en la selección pero aquí la echaremos de menos, seguro. Le deseo lo mejor allá donde vaya, que es lo que se merece", le dedicó.

Europa Press