Aitana Bonmatí reconoce que antes "no disfrutaba" con España

La vigente doble Balón de Oro Aitana Bonmatí reconoció que antes "no disfrutaba" cuando jugaba con la selección española y que ahora la situación ha cambiado, este martes en el 'media day' previo a la Eurocopa de Suiza (2-27 julio).

"Cuando venía aquí hace años no disfrutaba, me quería ir a mi casa, soy sincera. Era difícil jugar aquí. El trato no era bueno. Ahora que el grupo está mejor, eso beneficia", afirmó Aitana en el día de atención a los medios en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en las afueras de Madrid.

"Me refiero al entorno en general, con todos los cambios que se han hecho hemos salido más fuerte", incidió la jugadora.

Ahora, se trata de "un grupo muy sano, alegre y competitivo, que eso es importante, con una ambición intacta y evidentemente con ganas de empezar la Euro", apuntaló la centrocampista, quien dijo que la Eurocopa le hace "especial" ilusión porque no se ha ganado nunca.

"Aunque no lo creáis es un mundo muy exigente y que te satura mucho mentalmente. También por la responsabilidad que tomamos cada una", señaló la internacional, que se unió a la concentración el lunes.

"Llevo muchos años sin parar, porque afortunadamente no he tenido lesiones, he jugado todo, desde hace muchos años, no sé ni desde cuándo, pero bueno, eso también es que estoy capacitada y que he trabajado mucho para ello y, evidentemente, el descanso te hace bajar un poco la carga mental y física", aseveró.

Pese al cruce de declaraciones entre la delantera Jenni Hermoso y la seleccionadora Montse Tomé después de que la veterana no fuera convocada, Aitana aseguró que agradece que ahora se hable de fútbol.

"Ya es hora de venir aquí tranquilas y saber que vas a hablar de fútbol, porque de eso sabes hablar, del otro también, pero hay cosas que no te tocan a ti misma", indicó.

En cuanto a sus rivales, la futbolista avisó de que será difícil ganar: "En ningún momento las hemos arrasado, siempre han sido partidos muy de tú a tú".

"Evidentemente todos los equipos ahora mismo te estudian y te tienen analizada, hemos jugado entre nosotras millones de veces tanto a nivel de selección como de club, porque al final te encuentras las mismas jugadoras", concluyó.

rsc/pm