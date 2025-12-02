Aitana Bonmatí se pierde el resto de temporada por fractura en peroné

La centrocampista del Barcelona y la selección española, Aitana Bonmatí, triple ganadora del Balón de Oro, se perderá el resto de temporada por una fractura en el peroné, reveló este martes la entidad catalana.

"La jugadora del primer equipo Aitana Bonmatí ha sido intervenida satisfactoriamente de la fractura transindesmal del peroné izquierdo", indicó en un comunicado.

"El tiempo previsto de recuperación será de alrededor de cinco meses", agregó la nota del club azulgrana, por lo que estará fuera de los terrenos de juego hasta finales de la presente campaña.

Aitana se lesionó durante el entrenamiento del domingo con la Roja en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas donde la selección preparaba la vuelta de la final de la Liga de Naciones de este martes ante Alemania, después de empatar sin goles en el país germano.

