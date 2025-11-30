Aitana Bonmatí se rompe el peroné y podría estar meses de baja

La estrella de la selección española y Balón de Oro del fútbol femenino, Aitana Bonmatí, sufrió una fractura en el peroné de la pierna izquierda y no podrá estar el martes en la vuelta de la final de la Liga de Naciones de la UEFA ante Alemania, anunció este domingo la Federación Española (RFEF).

No se estimó oficialmente un tiempo de baja, pero la prensa catalana consideró que la ausencia sería en el mejor de los casos de mes y medio, y que podría extenderse por varios meses en caso de necesitar cirugía.

Aitana Bonmatí terminaba la sesión matinal de entrenamiento de este domingo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (cerca de Madrid) con dolor tras un mal apoyo en una acción fortuita, explicó la Federación en su comunicado.

Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol en la jornada de este domingo 30 de noviembre se le ha diagnosticado una fractura en el peroné izquierdo. La jugadora natural de Ribas volverá a la Ciudad Condal (Barcelona) y a la disciplina de su club (FC Barcelona) para comenzar su periodo de recuperación, añadió en su breve texto.

Bonmatí, mediocampista de 27 años, lleva tres años seguidos (2023, 2024, 2025) recibiendo el Balón de Oro a la mejor jugadora del fútbol femenino mundial.

Su baja supone un duro golpe para España de cara a su intento de revalidar la corona en la Liga de Naciones europea, donde la Roja se llevó el título en la primera edición en 2024.

En esta ocasión, la campeona mundial España se mide en el pulso final a Alemania, ante la que empató 0-0 en la ida en Kaiserlautern, por lo que todo se decidirá el martes en la vuelta en el estadio Metropolitano de Madrid.

Meningitis en junio

Aitana Bonmatí fue precisamente la autora del gol que en la prórroga permitió a España ganar el pasado julio a Alemania en semifinales de la Eurocopa, donde luego su equipo tuvo que conformarse con el subcampeonato ante Inglaterra.

En vísperas de esa Eurocopa, Bonmatí fue noticia por una meningitis vírica que le obligó a ser ingresada antes del torneo y que le mermó en los primeros compases del mismo.

Es la primera lesión de peroné que sufre la futbolista, que ya se dañó en el sóleo a mediados de 2022 y en el aductor del muslo derecho a mediados de 2024.

Su baja es un golpe también para el FC Barcelona, que después de cuatro jornadas de la Liga de Campeones europea lidera el grupo único, igualado a 10 puntos con el Lyon francés.

El Barça femenino ha ganado tres de las últimas cinco ediciones de la Champions femenina, todas ellas con Aitana Bonmatí en el plantel.

