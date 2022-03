Aitana Bonmatí: "Tuve que contenerme las lágrimas al bajar al césped del Camp Nou"

La futbolista del FC Barcelona Aitana Bonmatí admitió este jueves que "nunca" hubiese imaginado jugar en el Camp Nou y que tuvo que "contenerse las lágrimas" al bajar al césped para disputar la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

"Cuando bajé al césped tuve que contenerme las lágrimas porque las emociones eran brutales. Llevo diez años en el club y encima soy culé de toda la vida. He tenido siempre al Barça en mi corazón y jugar ayer fue muy especial", explicó Bonmatí en el acto de inauguración del torneo internacional MICFootball.

La internacional explicó que sigue "bajando de la nube" tras el partido histórico de este miércoles y lo calificó de un "día difícil de asumir". De hecho, entró en la historia del fútbol femenino al convertirse en el encuentro con más espectadores en el estadio gracias a los 91.553 aficionados que poblaron el Camp Nou.

"Espero que haya sido un punto de inflexión, que no se quede solo en el récord y sea una continuidad", admitió Aitana Bonmatí, quien agradeció emocionada todo el apoyo de los aficionados, incluso a aquellas personas que no siguen el fútbol y "se subieron al carro".

La centrocampista aprovechó para animar a todas las chicas a que el fútbol "no es un deporte de hombres", aunque no quiso olvidarse de los niños. "Quiero ser referente para ambos, ellos también necesitan referentes femeninos, no únicamente masculinos. Así tendrán una imagen más igualitaria", dijo la futbolista, que estuvo acompañada del jugador del primer equipo Nico González.