Aitana cierra su 'Metamorfosis' alcanzando el estatus de "superestrella": "No sé si volveré a hacer un estadio"

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - Aitana ha cerrado esta noche su gira de estadios, 'Metamorfosis season', en un abarrotado estadio Riyadh Air Metropolitano, alcanzando el estatus de superestrella. Al finalizar, ha anunciado que hará una gira mundial en 2026 con 'Cuarto azul'. "Ayer fue una noche única pero cada día se supera más. Nadie nos lo puede quitar, es la última de estadios hasta dentro de un tiempo. No sé si volvió a hacer un estadio alguna vez en mi vida. Espero que sí, pero gracias por confiar en mí", ha agradecido. Tras las primeras canciones, la artista se ha dirigido a su público asegurando que no se ha permitido "sentir" los últimos meses por temor a haber "fallado" a sus fans cambiando los conciertos de recinto y fecha, para después agradecerle al Metropolitano que le haya facilitado realizarlo aquí. El concepto de metamorfosis --la artista ha comentado en varias ocasiones que su último disco marca una evolución en su carrera-- se ha materializado en la enorme tarima en forma mariposa que coronaba el escenario y por la que Aitana se ha paseado, bailado y saltado a lo largo de las más de dos horas y media de 'show'. Antes de que cayese la noche, puntual, sobre las 21.00 horas, Aitana ha emergido al escenario, recibiendo los gritos ensordecedores de los más de 55.000 asistentes --cifra confirmada por los organizadores a Europa Press--, algo que ya auguraba el éxito del espectáculo. Así, ha arrancado con '6 de febrero', 'Superestrella', 'Teléfono', 'Popcorn' y la tan coreada 'Lo malo', combinando canciones de su último trabajo 'Cuarto azul' y de sus inicios musicales. El concierto de este jueves cierra la breve gira de estadios que comenzó el pasado 19 de julio en Barcelona y que llenó el Metropolitano ayer miércoles 30 de julio, una fecha en estuvo acompañada por artistas como Amaia --compartieron edición del concurso televisivo Operación Triunfo en 2017--, David Bisbal y Hombres G. Precisamente, esta noche también había gran expectación entre los asistentes sobre quiénes serían los artistas invitados en esta última noche, tema que se ha comentado tanto a la entrada del recinto como a los fans que ya estaban dentro. Por eso, cuando Amaral han subido al escenario para cantar 'Mis amigos', la emoción del público ha empapado al estadio. También ha acudido Ela Taubert. El álbum 'Cuarto azul', trabajo que ha ocupado gran parte del repertorio del concierto, está compuesto por 19 canciones con colaboraciones con Fangoria, Myke Towers, Barry B o Jay Wheeler. Uno de los momentos más emotivos del concierto ha sido cuanto la artista ha entonado 'Música en el cielo', canción que le dedica a su abuelo, y cuando el estadio se ha iluminado de las luces azules de las pulseras que ha recibido el público a la entrada. Así, Aitana ha bajado del escenario y se ha sentado entre los asistentes, en la grada, para cantarla emocionada. El público —joven, mayoritariamente, y vestido en tonos azules y muchas lentejuelas— no ha bajado el aplauso ni la energía en ningún momento, ni siquiera en varias ocasiones en las que ha habido algunos problemas con el sistema de sonido. Aitana ha hecho varios guiños a la música pop, remezclando canciones de ABBA con algunas suyas como 'Los Angeles' o 'miamor'. También ha sonado 'What is love' mientras varios bailarines hacían 'voguing', un estilo que surgió en la cultura 'ballroom' especialmente en la comunidad LGBTQ afroamericana y latina de Nueva York en las décadas de los setenta y ochenta. Aunque estos dos conciertos en la capital estaban programados para el pasado junio en la casa del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, el club anunciaba la suspensión de ambos por las quejas de los vecinos ante el ruido de los espectáculos. Antes de acabar el show, la artista ha subido a gran parte de su equipo —más de 50 personas— para dar las gracias por haber "hecho posible" el concierto. Pasados unos minutos de las 23.30, ha comenzado a sonar 'Conexión psíquica' y Aitana ha puesto a todo el estadio del Atlético de Madrid a botar. Así, ha anunciado que en 2026 hará gira mundial.