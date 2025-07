Aitana sonríe, España ultima su puesta a punto para la Eurocopa

Con Aitana Bonmatí sonriente mientras entrenaba tras haber superado una meningitis vírica en un tiempo récord, la selección española ultima en Lausana su preparación para debutar en la Eurocopa de Suiza, el jueves en Berna ante Portugal (19:00 GMT).

Diagnosticada con una meningitis vírica el viernes, la vigente doble Balón de Oro fue dada de alta el domingo y se sumó a la concentración española en la noche del lunes.

Este martes comenzó el entrenamiento en una bicicleta estática para sumarse al grupo en la segunda parte de la sesión. "Tiene muchas ganas y casi hay que frenarla", dicen en la federación sobre el estado de ánimo de la estrella del equipo.

- Cata Coll, en recuperación -

Su compañera en el Barcelona Cata Coll, que no entrenó el lunes por una amigdalitis, se dejó ver con una mascarilla en el comienzo del entrenamiento, mientras las otras dos porteras, Esther Sullastres y Adriana Nanclares, sudaban la gota gorda a orillas del Lago Lemán.

Salvo sorpresa, la seleccionadora Montse Tomé podrá contar con las 23 convocadas para el primer duelo del grupo B ante Portugal. La vigente campeona mundial se enfrentará cuatro días después a Bélgica en Thun y cerrará, de nuevo en Berna, ante Italia el 11 de julio.

Tomé, que recibió a Aitana en la puerta del hotel Royal Savoy con un abrazo el lunes, podría reservar de inicio a la mediapunta, que tuvo fiebre varios días la semana pasada.

Su lugar en el triángulo de oro del centro campo, junto a las inamovibles Patri Guijarro y Alexia Putellas, lo ocuparía la 'novata' Vicky López, de 18 años, como en el amistoso ante Japón del viernes (triunfo 3-1).

Las cuatro futbolistas pertenecen al Barcelona, la potencia que nutre a la Roja con 11 futbolistas de las 23.

"Estas jugadoras se adaptan muy bien a las exigencias de la selección, a la hora de compenetrarse con jugadoras de otros clubes, con estilos de juego diferentes, y todas ellas entienden que la selección tiene su propio estilo", respondió Tomé a la UEFA sobre la mayoría de azulgranas en su lista.

La entrenadora, campeona del mundo en 2023 como ayudante de Jorge Vilda, dirige a España en su primer gran torneo tras haberla llevado al título en la Liga de Naciones el año pasado y rozar las medallas en los Juegos de París.

- La revancha de Alexia -

"Nuestra responsabilidad absoluta es trabajar duro, darlo todo, estar lo mejor preparadas posible para el primer día y, a partir de ahí, que el equipo crezca durante el torneo y los partidos", dijo sobre la importancia del estreno.

La entrenadora podrá contar con la mejor versión de Putellas, lesionada de gravedad antes de la última Eurocopa y que tras una larga travesía ha recuperado el fútbol que la llevó a ser la mejor del mundo -Balón de Oro 2021 y 2022-.

"No les voy a mentir, tengo este torneo en mi mente desde que me lesioné días antes de la pasada Eurocopa. Me he preparado para este momento durante mucho tiempo, todo lo que quiero es divertirme y competir en cada partido", dijo a la prensa la semana pasada.

Con Aitana sonriente y Alexia hambrienta, España cuenta las horas para saltar al césped ante Portugal en el derbi ibérico.

