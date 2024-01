Erling Haaland, ganador de cinco trofeos con el Manchester City en 2023, parece bien posicionado para ganar el lunes en Londres el premio The Best, de la FIFA, al mejor futbolista del año, al que optan también en categoría masculina Leo Messi y Kylian Mbappé.

Si en el apartado masculino podría haber alguna duda, el factor sorpresa desaparece en el galardón femenino, donde el premio parece reservado a la española Aitana Bonmatí, que ganó el año pasado el Mundial con su selección y la Liga de Campeones con el Barcelona.

El premio The Best, si se confirma el triunfo del noruego en la categoría masculina, podría marcar el inicio de una época de dominio de Haaland, de 23 años, y del francés Mbappé, de 25, como la que dominaron hasta hace poco Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

El argentino, a sus 36 años, ganó el último Balón de Oro, para el que contaba el Mundial de Catar-2022, pero ese torneo ya no entra en los méritos de este The Best de la FIFA, que sí lo incluyó en su edición precedente, ganada por Messi debido a esa tercera estrella de la albiceleste.

- Cinco títulos para Haaland -

Haaland conquistó en 2023 la Liga de Campeones y la Supercopa europeas, la Premier y la FA Cup inglesas y el Mundial de Clubes.

Además, fue elegido mejor jugador del año en Inglaterra y en Europa por la UEFA, siendo el máximo goleador de la Premier y de la Champions.

Mbappé y Messi fueron eliminados con el París Saint Germain en octavos de final de Champions, y aunque ganaron la Liga francesa con el PSG, a lo que Messi añadió la Leagues Cup norteamericana con el Inter Miami, no parece que puedan hacer sombra al noruego.

Messi ganó su octavo Balón de Oro el año pasado, cuando algunas voces ya lo reclamaban para Haaland.

Pep Guardiola, que opta este año al The Best de la FIFA como mejor entrenador, y que ha dirigido a ambos, a Messi en el Barcelona y a Haaland en el City, fue salomónico en sus comentarios cuando se iba a entregar el último Balón de Oro.

"El Balón de oro debía tener dos secciones, una para Messi y otra para el resto. Haaland debería ganarlo, sí, tras marcar tantos goles", dijo el catalán.

"Pero, por supuesto, Messi, si me presuntas por la peor temporada de él, sería mejor que cualquiera del resto. Ambos merecen el premio", señaló en su día.

Las dudas este año son menores en el premio femenino con la española Aitana Bonmatí, de 25 años, ganadora del último Balón de Oro, como indiscutible favorita.

Las otros dos finalistas son su compatriota Jenni Hermoso, que también ganó el Mundial, y la colombiana Linda Caicedo.

La joven futbolista cafetera del Real Madrid, de 18 años, fue la estrella de su selección en el gran papel en el Mundial, donde el cuadro sudamericano fue eliminado en cuartos de final por Inglaterra.

- Finalistas latinoamericanos -

Además de Messi y Caicedo, otro tres futbolistas latinoamericanos pueden ser premiados en la ceremonia de The Best, al haber sido incluidos entre los tres finalistas en otros apartados.

El brasileño Ederson, del Manchester City, opta el premio al mejor portero en categoría masculina, y su compatriota Guilherme Madruga, del Botafogo, y el paraguayo Julio Enciso, del inglés Brighton, compiten por el mejor gol del año.

The Best es un premio instituido por la FIFA desde 2016 y que en sus siete anteriores ediciones, en el apartido de mejor jugador en categoría masculina, ganaron Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski, en dos ocasiones cada uno, además de Luka Modric.

En el apartado femenino, la española Alexia Putellas, que se llevó las dos últimas ediciones, es la que más premios ha ganado, con una latinoamericana entre las vencedoras, la brasileña Marta en 2018.

