Ajustan perspectiva bonos Falabella y Cencosud por perspectivas candidato promercado en elecciones

SANTIAGO, 7 ago (Reuters) - GimmeCredit dijo que ajustó su perspectiva para los bonos de las minoristas chilenas Cencosud y Falabella a "desempeño superior al mercado", debido a desarrollos macroeconómicos positivos en el país y el avance en las encuestas del candidato ultraderechista hacia la elección presidencial de noviembre.

A nivel general, los bonos chilenos han tenido un desempeño sólido este año con la deuda pública al 2026 en z+130 puntos básicos, apuntalado por una expectativa de un cambio en la política tras las elecciones, con el candidato visto como pro-mercado José Antonio Kast con las mayores probabilidad de ganar en un balotaje.

Kast se ubica segundo en las encuestas de cara a la primera vuelta, con un estrecho margen por detrás de la candidata comunista Jeannette Jara y supera a la derechista Evelyn Mattei. Pero en un escenario de segunda vuelta lograría el triunfo.

"A medida que aumenta la probabilidad de un gobierno más favorable a los inversores, prevemos un rendimiento positivo continuo para los activos chilenos, con la renta variable y los bonos listos para beneficiarse", dijo GimmeCredit.

También la economía chilena ha mostrado un "impulso económico alentador", con pronósticos de crecimiento del 2% pares este año y el próximo y con la inflación convergiendo gradualmente hacia el objetivo del 3% del Banco Central.

"Estas perspectivas económicas positivas refuerzan nuestra opinión sobre Cencosud y Falabella", agregó.

"Mantenemos nuestra calificación de 'desempeño superior al mercado' para los bonos de Cencosud 5,95% a 2031 (rango z de 169 puntos básicos)", dijo. "Reafirmamos nuestra calificación de 'desempeño superior al mercado' para los bonos BFALA 3,375% a 2032 (rango z de 218 puntos básicos)". (Reporte de Manuel Farías, editado por Javier Leira)