Akliouche, la nueva perla del interminable vivero francés

Nueva perla de la impresionante cantera francesa, Maghnès Akliouche espera aportar su chispa al sistema ofensivo del seleccionador Didier Deschamps, que le convocó por primera vez para los partidos de clasificación al Mundial 2026.

El atacante de 23 años del Mónaco reitera que no es "un acaparador del balón", sino un jugador decidido a integrarse en el colectivo.

Famoso en las redes sociales por sus espectaculares goles y sus trucos de regateador, Akliouche subrayó la fortaleza del colectivo en su primera rueda de prensa con la selección absoluta, el miércoles en el centro de entrenamiento de Clairefontaine.

En las afueras de París, los Bleus preparan su regreso contra Ucrania, el viernes en Breslavia (Polonia) y el duelo ante Islandia, el martes 9 de septiembre en el Parque de los Príncipes, en el grupo D de la clasificación mundialista que completa Azerbaiyán.

"Es mi primera convocatoria. Espero disfrutar mucho. Primero me integraré al grupo y daré la mejor versión de mí mismo", dijo.

"Es un sueño estar aquí", saboreó el subcampeón olímpico en 2024, quien tiene una oportunidad de destacar y posicionarse para la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá (del 11 de junio al 19 de julio de 2026)

Le podría ayudar el 4-2-3-1 de Deschamps, que deja lugar para cuatro jugadores ofensivos en el once titular.

Con Ousmane Dembélé como duda ante Ucrania por una molestia en el muslo izquierdo, Akliouche podría debutar en la selección absoluta el viernes en Breslavia.

- "Libertad" -

"Su margen de progresión está en ganar en eficacia", explicó Deschamps el día de su primera convocatoria.

Con dos goles y una asistencia con el Mónaco este curso, Akliouche parece seguir los consejos de su seleccionador.

Zurdo, a menudo alineado por la derecha por Adi Hütter en el club del Principado, el joven de Villemomble, en la región parisina, puede jugar en los tres puestos por detrás del delantero centro en la selección.

"En Mónaco, juego en la banda, pero también tengo libertad para moverme hacia el centro. Luego, independientemente de donde el seleccionador decida ponerme, lo haré lo mejor que pueda", añade.

En su progresión hacia el nivel más alto, el nuevo internacional ha vivido un verano -boreal- "un poco complicado" debido a las turbulencias del mercado de fichajes.

Podía haber salido del Mónaco, pero finalmente se quedó, algo que solo se decidió en los últimos días del mercado.

"Para mí, es algo un poco nuevo", reconoció. "Sé que también forma parte de la vida de un futbolista vivir este tipo de momentos y me adapté. Me concentro en el campo y me siento bien en Mónaco", resumió.

- "No soy un acaparador del balón" -

El futbolista explicó que en el Principado, Paul Pogba, campeón del mundo en 2018, le dio "muchos consejos" antes de desplazarse a Clairefontaine.

Cuando el centrocampista fue pieza clave en Rusia 2018, Akliouche llegaba con 16 años al centro de formación del Mónaco.

Antes, había desarrollado sus habilidades "en las canchas de barrio" donde jugaba "mucho", explicó.

"No era un acaparador del balón, ya sabía cuándo tenía que soltarlo. Es cierto que jugar en espacios pequeños desde niño te ayuda a progresar técnicamente", recordó Akliouche.

Hoy se describe como un jugador que intenta "crear desequilibrios" y que debe "ser decisivo, ya sea marcando o asistiendo".

No olvida insistir en el repliegue defensivo, no solo como buen estudiante, sino como jugador convencido: "Eso ahora debe formar parte del repertorio de un jugador de alto nivel".

"También soy capaz de asumir ese papel, un equipo de alto nivel también debe ser capaz de defender bien en ciertos momentos. Y realmente disfruto recuperando el balón, especialmente en zonas altas", añadió Akliouche con una sonrisa llena de entusiasmo.

eba/kn/pm/dr