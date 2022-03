Al Assad afirma que Occidente "ahora está más experimentado con la mentira" en el marco de guerra de Ucrania

El presidente de Siria, Bashar al Assad, ha afirmado este jueves que Occidente "ahora está más experimentado con la mentira" en el marco de la invasión por parte de Rusia a Ucrania y ha asegurado que "no hay instituciones internacionales" ni Derecho Humanitario.

"Occidente ahora está más experimentado en la mentira y el engaño y tiene más ingenio en el uso de máscaras engañosas para engañar a diferentes pueblos y ha logrado hacerlo durante décadas", ha declarado el presidente de Siria, tal y como recoge la agencia de noticias SANA.

A su juicio, "el mundo desde la caída de la Unión Soviética ha sido una selva, y los ladrones son los occidentales; no hay Derecho Humanitario y no hay instituciones internacionales".

"Occidente no ha cambiado nada a lo largo de su historia hasta este momento. La única diferencia es que Estados Unidos reemplazó a Gran Bretaña y Francia en los años cincuenta, y esos dos países, junto con el resto de países de Occidente, se volvieron dependientes de la política estadounidense", ha agregado Bashar Al Assad.

Así, ha hecho hincapié en que tampoco hay "libertad de expresión en Occidente porque cayó al abismo, al menos desde la llegada de George Bush hijo hace unos 20 años".

El presidente de Siria ha subrayado que "todo el mundo occidental tiene una sola opinión y todos se están moviendo en la misma dirección, sean gobiernos, grupos de presión, empresas, medios de comunicación y, más recientemente, redes sociales".

Al Assad ha asegurado que Siria no puede confiar en que "Occidente cambie en el futuro porque aquello que no ha sido cambiado por siglos no será cambiado por décadas", agregando que Occidente "no jugará un papel objetivo y justo o de ayuda en cualquiera de los temas que preocupan en Siria y en muchos otros países".