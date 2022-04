Al Burhan amenaza al enviado especial de la ONU en Sudán con la expulsión por "interferir en asuntos internos"

El jefe del Ejército y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, ha pedido al enviado del Secretario General de la ONU, Volker Peretz, que deje de "interferir en los asuntos internos" de Sudán y le ha amenazado con la expulsión del país.

En este sentido, también ha hecho un llamamiento a Naciones Unidas y la Unión Africana para que faciliten el diálogo entre los sudaneses y "eviten excederse en su mandato e interferir en los asuntos del país", según recoge el medio 'Sudan Ajbar'.

"Las Fuerzas Armadas no quieren gobernar solas el país y no han dejado de convocar a los comités de resistencia y fuerzas nacionales al diálogo y al deseado consenso nacional", ha dicho, subrayando que "no hay objeción a ninguna iniciativa que logre este fin".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán dijo esta semana que la Misión Integrada de Asistencia para la Transición de Naciones Unidas en Sudán (UNITAMS) "debía centrarse en otros aspectos básicos de su mandato en lugar de centrar sus actividades en el aspecto político", tal y como recogió Radio Dabanga.

Estas palabras se han producido en respuesta a la sesión informativa del jefe de la misión ante el Consejo de Seguridad de la ONU este lunes, en la que alegó, tras consultas realizadas por la misión con las fuerzas políticas civiles y militares del país, que Sudán amenazaba con caer en el conflicto armado.

Al Burhan resaltó en febrero que sólo entregará el poder a un gobierno electo o a una autoridad surgida de un "consenso nacional", tras anunciar en enero la composición de un gobierno interino tras la dimisión a principios de enero del primer ministro, Abdalá Hamdok, en protesta por la represión de las manifestaciones.

Hamdok, detenido tras la asonada, volvió al cargo en noviembre tras un acuerdo firmado con Al Burhan en medio de las presiones internacionales. El pacto fue rechazado por parte de sus socios civiles, que denunciaron que suponía dar legitimidad a la asonada, si bien finalmente abandonó el cargo.

Las autoridades de transición fueron instauradas tras un acuerdo entre la junta militar anterior, surgida tras el golpe de Estado de 2019 contra Omar Hasán al Bashir, y diversas organizaciones civiles y formaciones políticas opositoras. Este Gobierno había iniciado una batería de reformas sociales y económicas y ha alcanzado un acuerdo de paz con importantes grupos rebeldes de Darfur y otras zonas del país.