El líder militar esgrime que se ha incumplido la condición previa de reunirse cara a cara con el comandante de las RSF

MADRID, 14 Ene. 2024 (Europa Press) -

El jefe del Ejército sudanés, Abdelfatá al Burhan, no acudirá a la próxima cumbre extraordinaria de la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarollo (IGAD, por sus siglas en inglés) prevista para el próximo 18 de enero en Entebbe (Uganda) para discutir un proceso de paz en Sudán dado que no se ha cumplido el requisito previo de un encuentro cara a cara entre el líder militar y su enemigo, el responsable de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo alias 'Hemedti'.

En un comunicado recogido por el portal sudanés 'The Citizen', el Gobierno sudanés asegura en primer lugar que estaba "acercándose de manera positiva a todas las iniciativas de la IGAD para alcanzar la paz en Sudán" pero ha lamentado que la organización "no ha hecho progresos a la hora de aplicar el compromiso alcanzado en la última reunión en Yibuti" para reunir a ambos comandantes.

Este encuentro estaba programado para el 28 de diciembre pero nunca llegó a concretarse, aunque el líder paramilitar había manifestado abiertamente esta semana su intención de acudir a la cumbre de Uganda, "en línea con nuestra firme posición de apoyo a una solución pacífica integral, que ponga fin de una vez por todas a las guerras en Sudán en general, y a la guerra del 15 de abril en particular."

"Queremos renovar nuestro compromiso de poner fin al sufrimiento de los sudaneses como resultado de esta guerra y otras guerras que han estado ocurriendo durante años en las afueras de Sudán, para que todos los sudaneses puedan disfrutar de paz, seguridad y estabilidad duraderas", aseguró 'Hemedti' en su cuenta de la red social X.

Sin embargo, el Gobierno sudanés considera contra que, "dado que no se han aplicado los compromisos adoptados en cumbres previas" no existe "la necesidad de una nueva cumbre" y afirma para concluir que "lo que ocurre en Sudán es un asunto interno y las iniciativas regionales no significa que el pueblo sudanés no sea capaz de resolver esta cuestión por sí mismo".