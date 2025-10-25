Al Fatá se suma al consenso de las facciones palestinas para nombrar un gobierno de tecnócratas en Gaza

MADRID, 25 Oct. 2025 (Europa Press) - El partido palestino Al Fatá, núcleo del Gobierno palestino en Cisjordania, ha confirmado su incorporación al consenso alcanzado por las facciones de Gaza, con su rival Hamás a la cabeza, para establecer lo antes posible un gobierno de tecnócratas independientes como autoridad provisional en el enclave palestino como consolidación del alto el fuego en vigor con Israel.

“El acuerdo para una comisión administrativa profesional para gestionar los asuntos de Gaza por un período determinado es un paso importante y necesario”, ha hecho saber el partido liderado por el presidente palestino, Mahmud Abbas, en un comunicado publicado este sábado, al término de una semana en la que una delegación del partido ha viajado a El Cairo (Egipto) para conversar con las facciones palestinas de Gaza la evolución del cese de hostilidades e intentar determinar el futuro político de la Franja.

Sobre el consenso mencionado, Al Fatá ha agradecido la buena disposición de Hamás, que en su comunicado conjunto del viernes reivindicaba a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) como única representante legítima de los intereses del pueblo gazatí.

“La Organización para la Liberación de Palestina y el Estado de Palestina son los verdaderos garantes de cualquier visión palestina unificada y el único marco capaz de proteger el proyecto nacional de cualquier intento de marginación o de creación de alternativas”, ha hecho saber Al Fatá en su comunicado publicado por la agencia oficial de noticias palestina WAFA.

Sin embargo, la Autoridad Palestina insiste en asumir cierto grado de control sobre una futura administración frente al rechazo de Hamás sobre esta opción, y teniendo en cuenta además que Estados Unidos e Israel tienen su propio plan de Gobierno, uno que pasa por una comisión internacional, en la que no tendrán cabida ninguna de las dos formaciones.

Al Fatá ha avisado a este respecto que “cualquier desacato a esta autoridad” por cualquiera de las partes se consideraría una “perpetuación de la división” y contribuiría a los objetivos de la ocupación, en referencia a Israel, de separar Gaza de Cisjordania y Jerusalén.

DESPLIEGUE INTERNACIONAL EN GAZA

El partido palestino también ha expresado ciertos inconvenientes sobre otro de los aspectos del plan de paz configurado por Estados Unidos: el despliegue de una fuerza internacional en Gaza para vigilar el cumplimiento del alto el fuego.

Sobre este contingente, cuyos países están todavía por definir, Al Fatá ha insistido en que “la seguridad de la Franja de Gaza es responsabilidad de los servicios de seguridad oficiales palestinos” y que cualquier fuerza internacional “deberá permanecer estacionada en la frontera de la Franja, nunca dentro de ella” y, en cualquier caso, “con un mandato claro y específico del Consejo de Seguridad, sin comprometer la soberanía palestina”.