Al fútbol lo que es del fútbol: diez años de gestión transformadora en la CONMEBOL

La gestión de Alejandro Domínguez como presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) cumple 10 años este 26 de enero de 2026, un período de cambios profundos en la organización del fútbol regional, regidos por la máxima de “invertir en el fútbol lo que el fútbol genera”.

Luque, 23 de enero de 2026. - La administración de la CONMEBOL inició su gestión en 2016 decidida a transparentar totalmente la organización, profesionalizar la institución y sus talentos, generar reglas claras y principalmente reinvertir en el fútbol

El propio Domínguez dijo en una ocasión que al llegar su administración, se encontraron con una “confederación hecha como si fuese una organización del siglo diecinueve, manejada como si fuese una despensa personal. La propia confederación pagaba los gastos familiares no solamente de los miembros de la presidencia, sino de todo el entorno”.

“El fin era el dinero y el medio era el fútbol. Lo que hicimos nosotros fue enfocarnos en el fútbol y todo el ecosistema que vive alrededor del fútbol”, aseguró.

La gestión comenzó por ordenar los estatutos, cambiándolos para poner a la CONMEBOL a salvo de las personas que circunstancialmente la dirijan. Esta y otras medidas, como la primera auditoría forense realizada por una confederación futbolística, le permitieron recuperar credibilidad institucional y reabrir el acceso al crédito.

Asimismo, fuentes de la institución afirman que se logró recuperar más de 130 millones de dólares vinculados al caso de corrupción FIFA Gate y, con el tiempo, obtener certificaciones ISO de calidad por sus acciones antisobornos y su cumplimiento.

El foco en el fútbol

Una vez transformada la institución y gestión, se buscó revalorizar los torneos y crear un círculo virtuoso en el que mejores torneos resultaron más atractivos para los tenedores de derechos y para los patrocinadores, que generaron mayores ingresos que, a su vez, fueron volcados en las asociaciones sudamericanas.

La CONMEBOL sostiene que destina el 100% de sus gastos al fútbol. Según la institución, el 95% se invierte en forma directa en sus Asociaciones, en los clubes, tecnología y logística por medio de los distintos torneos y programas de desarrollo. El 5% restante se destina a la gestión del fútbol sudamericano.

Así, más de USD 587 millones se han invertido en las asociaciones miembro y más de 60 estadios de Sudamérica fueron renovados con un costo de USD 180 millones, según cifras aportadas por la institución deportiva. Todo esto permitió la realización de torneos de alta calidad, que logró aumentar los premios para los clubes participantes en más de un 442% entre 2015 y 2025.

En paralelo, la CONMEBOL ha apostado por el desarrollo del fútbol femenino a nivel regional -creció casi un 200% en inversión entre 2018 y 2024, según información aportada por las autoridades- y también el juvenil. Se crearon 8 torneos para más de 500.000 jóvenes y cada año más de 20.000 niñas acceden a la posibilidad de jugar al fútbol.

Y no se trata de proveer solamente equipamiento deportivo. Se aumentaron las horas de capacitación para entrenadores, con más de 26 cursos en tres idiomas. Y se invirtieron más de USD 150 millones en infraestructura, formación y gestión institucional.

Los resultados

El esfuerzo desplegado estos 10 años, la renovada imagen de la CONMEBOL y la gestión permitieron que en la región se organizaran nueve Copas del Mundo FIFA en las modalidades Futsal; Sub-17 femenino; Fútbol Playa; Sub-17 masculino; Sub-20 masculino y Sub-20 femenino. También se realizó el 75o Congreso FIFA en Paraguay en 2025.

Y en el período se obtuvieron nueve campeonatos mundiales, comenzando por la Copa del Mundo FIFA en Catar (ganada por Argentina en 2022); la Sub-20 (Uruguay en 2023); Sub-17 (Brasil en 2019); Copa del Mundo de Fútbol Playa (Brasil en 2017, 2024 y 2025); Copa del Mundo de Futsal (Argentina en 2016 y Brasil en 2024) y la Copa del Mundo Futsal femenina (Brasil en 2025).

Con la tecnología a mano

La CONMEBOL también se ha abocado a producir mejores torneos para los espectadores y fanáticos del fútbol. Comenzó por crear estándares de alta calidad en la producción y transmisión de los partidos.

El sistema VAR se aplica en la actualidad en todos los partidos de los principales torneos y ha colocado a la organización como pionera en su implementación. Como complemento ha creado el primer Centro Tecnológico Arbitral (CETA) de la región.

Además, se ha buscado una mejoría en la experiencia del espectador, con la creación de finales únicas en los grandes torneos. Estos cambios han resultado en marcas históricas de audiencia.

Más cerca de las comunidades

Que el fútbol es pasión de millones de personas de Sudamérica no es ninguna novedad. Y como parte del fútbol que son, la CONMEBOL se ha abierto a las comunidades; de forma directa con sus acciones sociales en Luque, Paraguay, donde tiene su sede, e indirecta a través de las asociaciones miembro.

Creó el complejo SUMA en Luque, un espacio educativo y de formación integral para niños, niñas y adolescentes -financiado en su totalidad con fondos recuperados del FIFA Gate- y ha remodelado completamente su Museo de la CONMEBOL, con más de 120.000 visitas desde su reapertura.

A nivel regional se pueden destacar sus acciones durante la pandemia. Se brindaron más de USD 95 millones de diversas ayudas económicas cuando el virus COVID-19 paralizó el fútbol y la incertidumbre sobre su futuro era completa. Una vez generadas las vacunas, la CONMEBOL entregó más de 50.000 al fútbol sudamericano y a toda la sociedad.

Así, tras una década de esfuerzo, la organización logró unos hitos que serán inolvidables.

En 2027 Brasil recibirá la Copa del Mundo FIFA femenina y en 2030 Uruguay, Argentina y Paraguay organizarán partidos en el marco de la Copa del Mundo FIFA en España, Marruecos y Portugal, en el centenario del primer torneo obtenido por Uruguay como local en 1930.