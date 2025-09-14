Al grito de "¡esta Vuelta, la gana Palestina!", los manifestantes impiden el fin de la prueba en Madrid

“¡Esta Vuelta, la gana Palestina!”, gritaban exultantes los manifestantes propalestinos que este domingo impidieron que los ciclistas de la Vuelta a España llegaran a las calles Madrid para la tradicional última etapa de la prueba.

Poco después de las 18:00, mientras numerosos manifestantes se agolpaban a ambos lados de la Gran Vía, unos pocos retiraron una barrera y entraron en esta avenida turística, según constató una periodista de la AFP.

Los policías, desplegados en gran número tras los incidentes que han ido perturbando la Vuelta por la participación del equipo Israel-Premier Tech, se acercaron, pero pronto todas las barreras acabaron derribadas a lo largo de varios metros y una marea de personas invadió la calzada.

Tras un ligero momento de pánico, el ambiente se calmó y la multitud, entre la que se encontraban familias, niños pequeños en cochecitos y personas mayores, desfiló tranquilamente por la calle, flanqueada por policías que no intervienen.

Casi al mismo tiempo, se repetían las mismas escenas en otros puntos de la ciudad. Cerca de la estación de Atocha, los policías reaccionaron de entrada con más firmeza, cargando y lanzando algunas granadas lacrimógenas, antes de dejar finalmente que los manifestantes marcharan por el recorrido ciclista al grito de “¡Boicot a Israel!”, “¡Esto no es una guerra, es un genocidio!” o “¡No más muertes, de niños inocentes!”.

Dispositivo excepcional de seguridad

A unos 50 kilómetros, los corredores bajaron de sus bicicletas. Unos instantes más tarde, la dirección de la carrera anunció la suspensión definitiva de la etapa, epílogo de una prueba que se ha visto marcada casi a diario por manifestaciones e incidentes.

En el centro de Madrid, la policía impedía el acceso a la zona donde iban a celebrarse las ceremonias protocolarias, en la plaza de la Cibeles.

Todo pese a que se desplegaron refuerzos excepcionales —según las autoridades, nunca había habido tantos policías en la ciudad desde una cumbre de la OTAN en 2022— e incluso se desplegaron tanquetas de la policía en algunos cruces por si se producían incidentes graves.

Vestida de rojo y con un pañuelo verde en la cabeza, Rosa Mostaza Rodríguez, una profesora de 54 años, vino a protestar. “La Vuelta es una excusa para venir a mostrar nuestro apoyo” a los palestinos, explicó a la AFP antes de la invasión del trazado. “Van a acabar con el pueblo palestino”, añadió.

Pruden Saugar López, un bombero de 60 años, se congratulaba de poder manifestarse este domingo.

“Aquí todavía se puede, aunque estamos, en toda Europa, estamos en peligro con los fascistas”, sentenció.

“Orgullo” y “admiración”

Desde su llegada al territorio español —empezó en Italia—, la carrera ha sido escenario de manifestaciones a favor de Palestina que han afectado a los corredores, algunos de los cuales cayeron durante los incidentes, y han provocado la modificación de varias etapas.

En un país donde la causa palestina es muy popular, estas manifestaciones se producen además en un momento de gran tensión entre el Gobierno del socialista Pedro Sánchez y el de Benjamin Netanyahu, tras el reciente anuncio del presidente del Gobierno español de medidas destinadas a “poner fin al genocidio en Gaza”.

El domingo, antes de los incidentes de la tarde, Pedro Sánchez expresó su “admiración” y “orgullo” por los manifestantes, al tiempo que recordó su “respeto” por los deportistas, en línea con varios miembros de su Gobierno, entre ellos la portavoz y ministra de Deportes, Pilar Alegría, que incluso sugirió reservar a los deportistas israelíes el mismo trato que a los rusos tras la invasión de Ucrania.

La oposición de derechas, que durante mucho tiempo se mostró bastante discreta sobre las protestas, cargó contra la suspensión prematura de la Vuelta calificándola de “ridículo internacional” y acusando a Sánchez de haber alentado las protestas.

“El Gobierno ha permitido e incluido la no finalización de la Vuelta y, de ese modo, un ridículo internacional televisado en todo el mundo”, escribió en X el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

