Al Jazeera afirma que uno de sus periodistas murió en un ataque israelí en Gaza
La televisión catarí Al Jazeera anunció el lunes que uno de sus periodistas murió en Gaza en un...
- 1 minuto de lectura'
La televisión catarí Al Jazeera anunció el lunes que uno de sus periodistas murió en Gaza en un bombardeo israelí contra un hospital, dos semanas después que fallecieran cuatro reporteros y dos colaboradores de la cadena en otro ataque.
El fotoperiodista y camarógrafo Mohammad Salama murió en un bombardeo israelí contra el hospital Al Naser en Jan Yunis, en el sur del territorio palestino, informó la televisión en la red X.
Según el portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, los ataques israelíes contra este hospital dejaron 15 muertos, cuatro de ellos periodistas y al menos un miembro del equipo del organismo de protección civil.
"Confirmamos" la muerte de Salama, dijo a AFP un portavoz de Al Jazeera.
El ejército israelí, contactado por AFP, dijo que estaba "verificando" el incidente.
Un bombardeo israelí en la noche del 10 al 11 de agosto contra una tienda de campaña utilizada por un equipo de periodistas en Ciudad de Gaza mató a cuatro empleados de Al Jazeera y dos colaboradores. Este ataque suscitó la indignación de la comunidad internacional.
Otras noticias de Franja de Gaza
- 1
Un experto reveló cuál es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
- 2
Solo en Off | La sorpresiva aparición de Diego Lagomarsino en un acto de campaña en River Plate
- 3
Lo trajo Sarmiento: ya se producen 4000 toneladas del superfruto que tiene como “embajador” a Abel Pintos
- 4
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 24 de agosto