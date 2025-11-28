Al menos 10 muertos en una operación israelí en el sur de Siria

Las fuerzas israelíes mataron este viernes a 10 personas en el sur de Siria, anunció la televisión estatal siria, después de que el ejército del Estado hebreo lanzara una operación en esa zona para "detener a sospechosos" de un grupo islamista.

"El número de mártires de la agresión israelí contra Beit Jann aumentó a 10, entre ellos mujeres y niños, mientras que otros siguen atrapados bajo los escombros", indicó la cadena local.

Poco antes, el ejército israelí había anunciado una operación en el sur de Siria en contra del grupo libanés Jamaa Islamiya, presente en ese país y Líbano, y aliado del movimiento islamista palestino Hamás.

"Durante la noche del jueves al viernes, basándose en la información recopilada en las últimas semanas, las fuerzas (...) lanzaron una operación destinada a detener a sospechosos pertenecientes a la organización Jamaa Islamiya", afirmó un comunicado castrense.

"Los sospechosos operaban en la localidad de Beit Jann, en el sur de Siria, y llevaban a cabo actividades terroristas contra civiles del Estado de Israel", añadió el texto, que precisa que durante los intercambios de disparos seis de sus soldados resultaron heridos, tres de ellos de gravedad.

Tras la caída del líder sirio Bashar al Asad en diciembre de 2024 y la llegada del nuevo gobierno islamista a Damasco, Israel llevó a cabo cientos de ataques en Siria.

Además, desplegó tropas en la zona desmilitarizada de los Altos del Golán, más allá de la línea de demarcación entre la parte de ese territorio sirio anexionada unilateralmente por Israel en 1981 y el resto de Siria.

Durante el verano, se produjeron contactos de alto nivel entre responsables israelíes y sirios, con la ayuda de Francia y Estados Unidos.

