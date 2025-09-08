Al menos 10 muertos y 61 heridos tras choque de autobús con tren de carga en México

(Añade detalles)

CIUDAD DE MÉXICO, 8 sep (Reuters) - Autoridades mexicanas dijeron que al menos 10 personas murieron y 61 más resultaron lesionadas tras el choque el lunes de un tren de carga con un autobús de pasajeros de dos pisos al noroeste de Ciudad de México.

La fiscalía del Estado de México, vecino de la capital, informó que, de los fallecidos, siete eran mujeres y tres hombres. Además señaló que nueve de los heridos fueron atendidos en el lugar del accidente y no requirieron hospitalización.

La autoridad no dio detalles sobre el estado de salud del resto de los lesionados. (Reporte de Lizbeth Díaz; escrito por Adriana Barrera)