Al menos 100 niños murieron por la violencia en Gaza desde que empezó la tregua, según la ONU

Al menos 100 niños han muerto en ataques aéreos y actos de violencia en la Franja de Gaza desde el inicio de la tregua hace tres meses entre Hamás e Israel, informó el martes Naciones Unidas.

"Más de 100 niños han muerto en Gaza desde el alto el fuego de principios de octubre. Eso equivale aproximadamente a una niña o un niño muerto cada día durante el alto el fuego", informó James Elder, portavoz del organismo de la ONU para la infancia (UNICEF), en una rueda de prensa a distancia desde Ciudad de Gaza, en el territorio palestino.

Según el portavoz, los niños fallecieron por ataques aéreos, ataques con drones (incluidos drones suicidas), disparos de tanques y munición real, entre otras causas.