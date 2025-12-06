Al menos 10.000 muertos en un tiroteo en un albergue de trabajadores de Sudáfrica

Hombres armados asaltaron un albergue de trabajadores en Pretoria, la capital de Sudáfrica, el sábado y mataron al menos a diez personas, entre ellas un niño de tres años, informó la policía.

Se trata del último de una serie de tiroteos que han conmocionado a este país de 63.000.000 de habitantes lastrado por la delincuencia.

"Un total de 25 personas fueron tiroteadas", indicó la portavoz de la policía Athlenda Mathe, y dijo que 14 han sido hospitalizadas.

Diez murieron en el lugar de los hechos, en el municipio de Saulsville, a 18 kilómetros al oeste de Pretoria, mientras que otra persona falleció en el hospital.

El incidente se produjo cuando tres hombres armados irrumpieron en el recinto alrededor de las 04:30 de la madrugada y dispararon indiscriminadamente contra un grupo de hombres que estaban bebiendo.

"Un incidente realmente desafortunado. La policía solo fue alertada de este suceso alrededor de las seis", indicó Mathe.

Se desconocen los motivos del tiroteo y no se han practicado detenciones.

Según datos policiales, entre abril y septiembre de este año una media de 63 personas fueron asesinadas cada día en el país.

Sudáfrica, el país más industrializado del continente, lucha contra una delincuencia y una corrupción muy arraigadas, alentadas por organizaciones criminales.

