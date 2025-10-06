Al menos 106 muertos en ataques israelíes en Gaza durante la jornada del lunes
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -
El gobierno de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha denunciado que desde la madrugada del lunes se han producido al menos 143 bombardeos israelíes que han dejado al menos 106 fallecidos en el enclave palestino.
La oficina de prensa del gobierno gazatí denuncia así "más de 143 ataques de aviación y artillería contra zonas densamente pobladas por civiles y desplazados (...) que han dejado 106 civiles muertos, incluidos mujeres y niños", 65 de ellos en la ciudad de Gaza.
"La ocupación israelí continúa su genocidio a pesar de los llamados a detener los bombardeos del presidente Donald Trump y de la respuesta positiva a la propuesta", ha apuntado.
"Responsabilizamos plenamente a la ocupación israelí de estos crímenes y hacemos un llamamiento al gobierno estadounidense y a la comunidad internacional para que tomen medidas serias, eficaces y urgentes para detener la agresión", ha añadido.
