Al menos 11 muertos en ataque militar de EEUU a barco que llevaba drogas desde Venezuela: Trump

WASHINGTON, 2 sep (Reuters) - Al menos 11 personas murieron el martes en un ataque de las fuerzas militares estadounidenses contra una lancha procedente de Venezuela que presuntamente transportaba narcóticos ilegales, dijeron las autoridades.

El presidente Donald Trump dijo a periodistas en la Casa Blanca: "En los últimos minutos, literalmente disparamos contra un barco, un barco que transportaba drogas; había mucha droga en ese barco".

"Tenemos muchas drogas entrando en nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo. Y, precisamente, estas salieron de Venezuela", agregó el mandatario.

Posteriormente, Trump publicó en sus redes sociales un video que parecía mostrar imágenes de drones que capturaron el ataque a una lancha rápida.

Afirmó que las fuerzas militares identificaron a la tripulación como miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, designada en febrero por Estados Unidos como grupo terrorista.

Trump renovó las acusaciones de que el Tren de Aragua está siendo controlado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, algo que Caracas niega.

El Pentágono no dio a conocer detalles sobre el ataque, incluyendo qué tipo de droga había a bordo, la cantidad, ni explicó cómo se llevó a cabo la incursión.

La decisión de hacer estallar un supuesto barco cargado de drogas que pasa por el Caribe, en lugar de incautarlo y detener a su tripulación, es altamente inusual y evoca recuerdos de la lucha de Estados Unidos frente grupos milicianos como Al Qaeda.

El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Estados Unidos ha desplegado buques de guerra en el Caribe Sur con el objetivo de cumplir la promesa de Trump de tomar medidas enérgicas contra los cárteles de la droga.

El ataque del martes parecía ser la primera operación militar de este tipo en la región a tal efecto.

Siete buques de guerra estadounidenses, junto con un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, están en la región o se espera que estén allí pronto, trayendo consigo a más de 4500 marineros e infantes de marina.

Si bien los barcos de la Guardia Costera y la Marina de Estados Unidos operan regularmente en el Caribe Sur, la acumulación actual excede los despliegues habituales en la región.

En declaraciones a la prensa, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo: "Estas drogas en particular probablemente se dirigían a Trinidad o a algún otro país del Caribe".

La referencia a Maduro por parte de Trump ha hecho sonar las alarmas en Caracas de que su Gobierno podría ser el verdadero objetivo.

A principios de agosto, Estados Unidos duplicó a US$50 millones su recompensa por información que condujera al arresto de Maduro por acusaciones de tráfico de drogas y vínculos con grupos criminales.

Aunque Trump alega que Maduro controla el Tren de Aragua, los funcionarios venezolanos han dicho repetidamente que el grupo ya no está activo en su país después de desmantelarlo durante la redada en la prisión de Tocorón en 2023.

