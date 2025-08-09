Al menos 11 muertos en colisión entre un autobús y un camión en Brasil

SAO PAULO, 9 ago (Reuters) - Al menos 11 personas murieron y más de 45 resultaron heridas en un accidente entre un autobús y un camión a última hora del viernes en el estado de Mato Grosso, reportaron la policía federal de carreteras de Brasil y la empresa que gestiona la autopista.

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, informaron el sábado la empresa Nova Rota do Oeste y la policía de carreteras en comunicados separados.

Entre los heridos, 11 se encontraban en estado crítico, 26 en estado moderado y ocho solo tenían heridas leves, añadieron.

La información inicial indica que un autobús chocó de frente con un camión que transportaba semillas de algodón cerca de la ciudad de Lucas do Rio Verde. (Reporte de Andre Romani en São Paulo y Rodrigo Viga Gaier en Río de Janeiro. Editado en español por Javier Leira)