Al menos 11 muertos en Gaza por ataques israelíes, según la Defensa Civil

Al menos 11 personas murieron el domingo en ataques israelíes en la Franja de Gaza pese al alto el fuego vigente entre Israel y Hamás desde el 10 de octubre, anunció la Defensa Civil del territorio palestino.

Por su parte el ejército israelí dijo haber respondido a una "violación" de la tregua por parte del movimiento islamista palestino en el norte del territorio.

Según la Defensa Civil, una organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás, uno de estos ataques alcanzó una tienda de campaña que albergaba a desplazados en el norte de Gaza y otro se produjo en el sur de la Franja.