Al menos 11 muertos en un atentado suicida contra un mitin político en Pakistán

Al menos 11 personas murieron el martes por la noche cuando un atacante suicida detonó una bomba durante un mitin político en Baluchistán, informaron a AFP dos funcionarios de la conflictiva provincia del sudoeste de Pakistán.

Además, unas 40 personas resultaron heridas por la explosión ocurrida en el estacionamiento de un estadio donde se habían reunido cientos de miembros del Partido Nacional de Baluchistán (BNP), indicaron los funcionarios del gobierno provincial, que hablaron bajo condición de anonimato.

El movimiento político BNP defiende a la minoría baluchi, que afirma ser marginada en esta provincia rica en minerales e hidrocarburos y, sin embargo, la más pobre de Pakistán.

En Baluchistán, oficialmente, el 70% de los habitantes son pobres, mientras que el subsuelo alberga algunos de los mayores depósitos de minerales no explotados del mundo y proyectos colosales de capitales chinos, que generan ingresos significativos.

En los últimos años crece una insurrección armada en esta zona que hizo que en 2024 Baluchistán registrara el mayor aumento de violencia en Pakistán: un 90%, según el Centro de Investigación y Estudios de Seguridad de Islamabad, con 782 muertos.

Un grupo separatista llevó a cabo en marzo una espectacular toma de rehenes en un tren.

Desde el 1 de enero, según un recuento de la AFP, más de 430 personas, en su mayoría miembros de las fuerzas de seguridad, han muerto en actos de violencia llevados a cabo por grupos armados en lucha contra el Estado, tanto en Baluchistán como en la provincia vecina de Khyber-Pakhtunkhwa.

