Al menos 11 muertos por un coche bomba ante una corte en la capital de Pakistán

DERA ISMAIL KHAN, Pakistán (AP) — Un potente coche bomba explotó el martes frente a un amplio complejo del tribunal de distrito en la capital de Pakistán y mató al menos a 11 personas, dijeron funcionarios de seguridad.

La explosión, que se oyó a kilómetros de distancia y también dañó varios vehículos estacionados fuera del tribunal, ocurrió en un momento en que el área suele estar abarrotada de cientos de visitantes que asisten a vistas judiciales.

Ningún grupo reclamó de inmediato la responsabilidad de la explosión, pero Pakistán ha sufrido ataques milicianos en todo el país y enfrenta un auge de los talibanes locales.

Dos funcionarios de seguridad dijeron a The Associated Press que un coche bomba había causado la explosión y que 11 personas murieron. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios de comunicación de forma oficial.

La televisora paquistaní dijo antes que al menos 13 personas también resultaron heridas en la explosión. Las víctimas eran en su mayoría transeúntes o personas que habían llegado para audiencias en el tribunal, informó la televisora.

No hubo comentarios inmediatos por parte de la policía de Islamabad, que dijo que aún estaba investigando lo ocurrido.

Unas horas antes, fuerzas de seguridad paquistaníes dijeron haber frustrado un intento de milicianos de tomar como rehenes a cadetes en un colegio administrado por el ejército durante la noche, cuando un atacante suicida con coche bomba y otros cinco talibanes paquistaníes atacaron la instalación en una provincia del noroeste.

El ataque al colegio comenzó el lunes por la noche, cuando un atacante intentó asaltar el colegio de cadetes en Wana, una ciudad en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa cerca de la frontera afgana. El área había servido hasta hace pocos años como base para los talibanes paquistaníes, Al Qaeda y otros milicianos extranjeros.

Según Alamgir Mahsud, el jefe de policía local, dos de los milicianos fueron rápidamente abatidos por las tropas mientras que otros tres lograron entrar en el complejo antes de ser acorralados en un bloque administrativo. Comandos del ejército participaban en la operación de respuesta y el martes aún había un intercambio intermitente de disparos, dijo Mahsud.

El bloque administrativo está alejado del edificio que alberga a cientos de alumnos y miembros del personal.

El TTP, que es separado pero aliado de los talibanes de Afganistán, negó su participación en el ataque al colegio. El grupo se ha envalentonado desde que los talibanes tomaron el poder en Kabul en 2021, y se cree que muchos de sus líderes y combatientes se han refugiado en Afganistán.

Pakistán ha registrado un aumento en los ataques milicianos en los últimos años. El asalto más mortífero a una escuela ocurrió en 2014 cuando hombres armados talibanes mataron a 154 personas, en su mayoría niños, en una escuela administrada por el ejército en Peshawar. Según el ejército, los atacantes querían repetir el lunes lo que sucedió durante el ataque de 2014 en Peshawar.

Las tensiones entre Pakistán y Afganistán han aumentado en los últimos meses. Kabul culpó a Islamabad por ataques con drones el 9 de octubre que mataron a varias personas en la capital afgana y prometió represalias. Los enfrentamientos transfronterizos resultantes mataron a docenas de soldados, civiles y milicianos antes de que Qatar mediara un alto el fuego el 19 de octubre, que sigue vigente.

Desde entonces se han llevado a cabo dos rondas de conversaciones de paz en Estambul —la última el jueves— pero terminaron sin acuerdo después de que Kabul se negara a proporcionar una garantía por escrito de que el TTP y otros grupos armados no usarían el territorio afgano contra Pakistán. Un alto el fuego anterior y breve entre Pakistán y el TTP, mediado por Kabul en 2022, colapsó más tarde después de que el grupo acusara a Islamabad de violarlo.

Mahsud informó desde Dera Ismail Khan, Pakistán. El periodista de Associated Press Riaz Khan contribuyó a esta historia desde Peshawar, Pakistán.